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حادثة ريان تتكرر بتفاصيلها.. وفاة الطفل الأفغاني حيدر داخل البئر

نادية شريف
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حادثة ريان تتكرر بتفاصيلها.. وفاة الطفل الأفغاني حيدر داخل البئر

أعلنت حركة طالبان، الجمعة، عن وفاة الطفل حيدر الذي سقط في بئر جنوبي البلاد، حيث وجدته فرق الحفر والإنقاذ قد فارق الحياة بعد جهود مضنية للوصول إليه.

ونشر أنس حقاني المستشار الكبير في وزارة الداخلية تغريدة عبر تويتر قال فيها إن حيدر “غادرنا إلى الأبد. إنه يوم حداد وحزن جديد لبلادنا”.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الطفل الأفغاني البالغ من العمر 5 سنوات بقي حيا حتى مساء الخميس لكن صعوبة التضاريس في المنطقة التي وقع فيها أعاقت جهود الإنقاذ”.

وذكر حساب مرتبط بطالبان على “تويتر” بأن فريق الإنقاذ وصل إلى الطفل حيدر الأفغاني، لكن وجده قد فارق الحياة بعد 96 ساعة داخل البئر .

وفي تكرار لفاجعة الطفل المغربي ريان فقد أعاقت صخرة كبيرة عملية إنقاذ حيدر حيث قال متحدث باسم شرطة المنطقة لوكالة فرانس برس أن عملية الحفر استمرت طوال الليل، مضيفا أن فريق الإنقاذ واجه عقبة جديدة هي صخرة منعته من التعمق.

وأضاف أن الفريق خشي من تساقط الغبار على الصبي وفقدانه بذلك على الأرجح، لذلك عمل بحذر بالغ.

جهود كبيرة لإنقاذ طفل سقط في بئر (فيديو)

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعى، الأربعاء 16 فيفري، خبر سقوط طفل أفغاني في بئر، تماما مثلما حصل مع الطفل المغربي ريان.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الطفل حيدر البالغ من العمر 5 سنوات سقط، الثلاثاء، في بئر عمقه 31 مترا، وقد ضجت مختلف الشبكات بصوره وحملات التضامن معه.

وأضافت أن هناك محاولات لإنقاذ الطفل وإخراجه من البئر، ولكنها فشلت كلها حتى الآن، كما تم تخصيص فرق للعمل على الحفر للوصول إلى الطفل على أمل العثور وإخراج الطفل حياً.

ودشن نشطاء هاشتاغ «أنقذوا حيدر» هاشتاج خلال الساعات الأخيرة على نطاق واسع قبل أن يلقى نفس مصير الطفل المغربي ريان الذي توفي بعد 5 أيام من انزلاقه في بئر.

وقالت مصادر من عين المكان في تصريحات لوسائل الإعلام أن هناك أملا في إنقاذ حيدر لأنه لا يعاني من أية إصابات ويأكل ويشرب بشكل عادي.

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التعليقات
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  • banix

    يا رب أخرجه سالماً معافى و أعده الى عائلته لتطمئن قلوبهم. آمين

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