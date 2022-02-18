حادثة ريان تتكرر بتفاصيلها.. وفاة الطفل الأفغاني حيدر داخل البئر
أعلنت حركة طالبان، الجمعة، عن وفاة الطفل حيدر الذي سقط في بئر جنوبي البلاد، حيث وجدته فرق الحفر والإنقاذ قد فارق الحياة بعد جهود مضنية للوصول إليه.
ونشر أنس حقاني المستشار الكبير في وزارة الداخلية تغريدة عبر تويتر قال فيها إن حيدر “غادرنا إلى الأبد. إنه يوم حداد وحزن جديد لبلادنا”.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الطفل الأفغاني البالغ من العمر 5 سنوات بقي حيا حتى مساء الخميس لكن صعوبة التضاريس في المنطقة التي وقع فيها أعاقت جهود الإنقاذ”.
وذكر حساب مرتبط بطالبان على “تويتر” بأن فريق الإنقاذ وصل إلى الطفل حيدر الأفغاني، لكن وجده قد فارق الحياة بعد 96 ساعة داخل البئر .
وفي تكرار لفاجعة الطفل المغربي ريان فقد أعاقت صخرة كبيرة عملية إنقاذ حيدر حيث قال متحدث باسم شرطة المنطقة لوكالة فرانس برس أن عملية الحفر استمرت طوال الليل، مضيفا أن فريق الإنقاذ واجه عقبة جديدة هي صخرة منعته من التعمق.
وأضاف أن الفريق خشي من تساقط الغبار على الصبي وفقدانه بذلك على الأرجح، لذلك عمل بحذر بالغ.
جهود كبيرة لإنقاذ طفل سقط في بئر (فيديو)
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعى، الأربعاء 16 فيفري، خبر سقوط طفل أفغاني في بئر، تماما مثلما حصل مع الطفل المغربي ريان.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الطفل حيدر البالغ من العمر 5 سنوات سقط، الثلاثاء، في بئر عمقه 31 مترا، وقد ضجت مختلف الشبكات بصوره وحملات التضامن معه.
الطفل الأفغاني حيدر الذي وقع في بئر ضيق و مظلم يحتاج إلى دعواتكم للإنقاذ من هذا الحدث المؤلم.
استمر علمية إنقاذه من قبل المسؤولين مع تعاطف عامة الناس.#الطفل_حيدر_الأفغاني#الطفل_المغربي_ريان
اللهم رده إلينا سالمًا غانمًا 🤲🏻 pic.twitter.com/xoDNVBrnTl
— سعيد الأفغاني (@saeed_alafghani) February 17, 2022
اللهم أخرج الطفل حيدر من ضيق البئركماأخرجت نبيك يونس من بطن الحوت💔😭#حيدري_وژغورئ😰 pic.twitter.com/Wbc2j66p9f
— عکرمه مهاجرAkramhMohajer (@2AkramhMohajer) February 16, 2022
♦️حيدر لا بواكي له …
“طفل أفغاني اسمه حيدر
وقع في بئر عميق وضيق جدا
وفشلوا في إنقاذه من خلاله
والآن يقومون بإخراجه بنفس طريقة الطفل المغربي ريان ,
دعواتكم له بأن يخرجه الله سالما غانما من ظلمات البئر “💔 pic.twitter.com/FaOgu2hOgh
— حنظله ✌ح / 10 (@10___Handala) February 17, 2022
وأضافت أن هناك محاولات لإنقاذ الطفل وإخراجه من البئر، ولكنها فشلت كلها حتى الآن، كما تم تخصيص فرق للعمل على الحفر للوصول إلى الطفل على أمل العثور وإخراج الطفل حياً.
ودشن نشطاء هاشتاغ «أنقذوا حيدر» هاشتاج خلال الساعات الأخيرة على نطاق واسع قبل أن يلقى نفس مصير الطفل المغربي ريان الذي توفي بعد 5 أيام من انزلاقه في بئر.
#افغانستان
جرافات فريق الانقاذ تحفر بجوار البئر ليلا،
في محاولة لانقاذ الطفل الافغاني #حيدر الذي سقط في البئر منذ امس.
من #المغرب🇲🇦 نتمنى انقاذه ان شاء الله.
الجميع هناك متفائل لان الطفل في الحفرة لا يعاني من اي اصابات خطيرة ويأكل ويشرب، في انتظار انقاذه😥 🙏 #انقذو_حيدر pic.twitter.com/9UMreigWb4
— Leɛyun (@5_ersito) February 16, 2022
وقالت مصادر من عين المكان في تصريحات لوسائل الإعلام أن هناك أملا في إنقاذ حيدر لأنه لا يعاني من أية إصابات ويأكل ويشرب بشكل عادي.
#افغانستان
جرافات فريق الانقاذ تحفر بجوار البئر ليلا،
في محاولة لانقاذ الطفل الافغاني #حيدر الذي سقط في البئر منذ امس.
هناك متفائل لان الطفل في الحفرة لا يعاني من اي اصابات خطيرة ويأكل ويشرب، في انتظار انقاذه#انقذو_حيدر pic.twitter.com/1pDRlRJbYQ
— المنصــــة (@mnsah_kw) February 16, 2022