حادثة ريان تتكرر في أفغانستان.. جهود كبيرة لإنقاذ طفل سقط في بئر (فيديو)

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعى، الأربعاء، خبر سقوط طفل أفغاني في بئر، تماما مثلما حصل مع الطفل المغربي ريان.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الطفل حيدر البالغ من العمر 5 سنوات سقط، الثلاثاء، في بئر عمقه 31 مترا، وقد ضجت مختلف الشبكات بصوره وحملات التضامن معه.

وأضافت أن هناك محاولات لإنقاذ الطفل وإخراجه من البئر، ولكنها فشلت كلها حتى الآن، كما تم تخصيص فرق للعمل على الحفر للوصول إلى الطفل على أمل العثور وإخراج الطفل حياً.

ودشن نشطاء هاشتاغ «أنقذوا حيدر» هاشتاج خلال الساعات الأخيرة على نطاق واسع قبل أن يلقى نفس مصير الطفل المغربي ريان الذي توفي بعد 5 أيام من انزلاقه في بئر.

وقالت مصادر من عين المكان في تصريحات لوسائل الإعلام أن هناك أملا في إنقاذ حيدر لأنه لا يعاني من أية إصابات ويأكل ويشرب بشكل عادي.