حادثة ريان تتكرر في أفغانستان.. جهود كبيرة لإنقاذ طفل سقط في بئر (فيديو)
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعى، الأربعاء، خبر سقوط طفل أفغاني في بئر، تماما مثلما حصل مع الطفل المغربي ريان.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الطفل حيدر البالغ من العمر 5 سنوات سقط، الثلاثاء، في بئر عمقه 31 مترا، وقد ضجت مختلف الشبكات بصوره وحملات التضامن معه.
الطفل الأفغاني حيدر الذي وقع في بئر ضيق و مظلم يحتاج إلى دعواتكم للإنقاذ من هذا الحدث المؤلم.
استمر علمية إنقاذه من قبل المسؤولين مع تعاطف عامة الناس.#الطفل_حيدر_الأفغاني#الطفل_المغربي_ريان
اللهم رده إلينا سالمًا غانمًا 🤲🏻 pic.twitter.com/xoDNVBrnTl
— سعيد الأفغاني (@saeed_alafghani) February 17, 2022
اللهم أخرج الطفل حيدر من ضيق البئركماأخرجت نبيك يونس من بطن الحوت💔😭#حيدري_وژغورئ😰 pic.twitter.com/Wbc2j66p9f
— عکرمه مهاجرAkramhMohajer (@2AkramhMohajer) February 16, 2022
♦️حيدر لا بواكي له …
“طفل أفغاني اسمه حيدر
وقع في بئر عميق وضيق جدا
وفشلوا في إنقاذه من خلاله
والآن يقومون بإخراجه بنفس طريقة الطفل المغربي ريان ,
دعواتكم له بأن يخرجه الله سالما غانما من ظلمات البئر “💔 pic.twitter.com/FaOgu2hOgh
— حنظله ✌ح / 10 (@10___Handala) February 17, 2022
وأضافت أن هناك محاولات لإنقاذ الطفل وإخراجه من البئر، ولكنها فشلت كلها حتى الآن، كما تم تخصيص فرق للعمل على الحفر للوصول إلى الطفل على أمل العثور وإخراج الطفل حياً.
ودشن نشطاء هاشتاغ «أنقذوا حيدر» هاشتاج خلال الساعات الأخيرة على نطاق واسع قبل أن يلقى نفس مصير الطفل المغربي ريان الذي توفي بعد 5 أيام من انزلاقه في بئر.
#افغانستان
جرافات فريق الانقاذ تحفر بجوار البئر ليلا،
في محاولة لانقاذ الطفل الافغاني #حيدر الذي سقط في البئر منذ امس.
من #المغرب🇲🇦 نتمنى انقاذه ان شاء الله.
الجميع هناك متفائل لان الطفل في الحفرة لا يعاني من اي اصابات خطيرة ويأكل ويشرب، في انتظار انقاذه😥 🙏 #انقذو_حيدر pic.twitter.com/9UMreigWb4
— Leɛyun (@5_ersito) February 16, 2022
وقالت مصادر من عين المكان في تصريحات لوسائل الإعلام أن هناك أملا في إنقاذ حيدر لأنه لا يعاني من أية إصابات ويأكل ويشرب بشكل عادي.
#افغانستان
جرافات فريق الانقاذ تحفر بجوار البئر ليلا،
في محاولة لانقاذ الطفل الافغاني #حيدر الذي سقط في البئر منذ امس.
هناك متفائل لان الطفل في الحفرة لا يعاني من اي اصابات خطيرة ويأكل ويشرب، في انتظار انقاذه#انقذو_حيدر pic.twitter.com/1pDRlRJbYQ
— المنصــــة (@mnsah_kw) February 16, 2022