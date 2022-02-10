حادثة زلزلت فيسبوك.. سيدة تتعرض لاغتصاب جماعي في الميتافيرس!

في حادثة زلزلت عرش فيسبوك وأثارت ضجة عبر العالم، تعرّضت سيدة بريطانية للاغتصاب الجماعي في الواقع الافتراضي من خلال عالم ميتافيرس.

وأعربت شركة ميتا، مؤخرا، عن أسفها الشديد لما حصل، حيث قال متحدث باسمها: “نأسف لسماع ما حدث، ونرغب في أن يتمتع كل شخص في (Horizon Venues) بتجربة إيجابية”.

وأضاف: “يمكنك العثور بسهولة على أدوات الأمان التي يمكن أن تساعدك في مثل هذا الموقف، وتساعدنا في التحقيق واتخاذ الإجراءات”.

وتابع: “يجب أن تكون أماكن Horizon آمنة، ونحن ملتزمون ببنائها بهذه الطريقة”، مؤكدا “سنستمر في إجراء التحسينات، بينما نتعلم المزيد حول كيفية تفاعل الأشخاص في هذه المساحات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمساعدة الأشخاص في الإبلاغ عن الأشياء بسهولة وموثوقية”.

وفي وقت سابق، تحدثت نينا جين باتل، وهي طبيبة نفسية تجري بحثا على “عالم ميتافيرس”، عن صدمتها من تعرض الأفتار الخاص بها في “ميتافيرس” للاغتصاب.

وقالت جين باتل (43 عاما): “في غضون 60 ثانية من الانضمام تعرضت للتحرش اللفظي والجنسي، 3 أو4 شخصيات رمزية من الذكور، بأصوات ذكورية، بشكل أساسي، اغتصبوا أفاتاري بشكل جماعي تقريبا والتقطوا صوري، وعندما حاولت الابتعاد صرخوا”.

وتابعت إنها كانت “تجربة مروعة حدثت بسرعة كبيرة” حتى قبل أن تتاح لها الفرصة للتفكير في استخدام “حاجز الأمان”.

ولاحظت باتل، المقيمة في لندن، أن رد فعلها “الفسيولوجي والنفسي” كان أقرب إلى ما يحدث في الحياة الواقعية.

وتعرضت السيدة البريطانية للاغتصاب أثناء مشاركتها في لعبة “هورايزن وورلدز” الافتراضية، التي أطلقتها شركة “ميتا”، وضبطت المشاركة فيها للاعبين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عامًا في الولايات المتحدة وكندا، وذلك في 9 ديسمبر الماضي، بعد عام على اختبار اللعبة ضمن نموذج يعتمد على الدعوات الشخصية عبر الإيميل.

اللعبة تشتمل على آلاف العوالم الافتراضية التي يخلقها الأعضاء، وهي لعبة مجانية حاليًا، رغم إعلان شركة ميتا عن تحويلها إلى نموذج باشتراك مدفوع، في حال تطوير آلية للتجارة الإلكترونية والإعلانات فيها، وذلك وفق شبكة سي أن بي سي الأمريكية.

ويشير عالم “ميتافيرس” إلى الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد الذي يحاكي الحياة الواقعية، التي تحتوي على تجسيدات ثلاثية الأبعاد وفيديو، وقد حذر الكثيرون منه بمجرد الإعلان عنه.