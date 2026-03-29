حادثة سقوط حافلة في وادي الحراش.. أحكام تصل إلى 5 سنوات للمتهمين

محكمة الدار البيضاء قررت تصدر أحكامها في القضية:

أصدرت محكمة الدار البيضاء، الأحد أحكامها في حق المتهمين المتابعين في حادثة ” سقوط حافلة في وادي الحراش” بالجزائر العاصمة،والذي أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 23 آخر.

وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها القاضي، الأحد 29 مارس الجاري في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، حضوريا وجاهيا وابتدائيا للمتهمين الموقوفين فقد وقع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق صاحب المركبة ” ح. رفيق” وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري و4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري في حق كل من السائق الحافلة المتهم ” د. حمزة” والمراقب التقني المتهم ” ب. جلال “، فيما أدانت المحكمة قابض الحافلة المتهم ” ه. نور الدين” بعامين حبسا منها عام حبس غير نافذة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري.

وبالمقابل ألزمت المحكمة المتهم ” ح. رفيق” “وبقية المتهمين أن يدفعوا بالتضامن مبلغ 100 ألف دج جبرا بالضرر المادي، إلى جانب تعويضات مالية أخرى تتراوح بين 30 ألف و 60 ألف للذوي الحقوق جبرا بالضرر المعنوي الذي لحق بهم جراء الوفاة، مع تعيين خبير بالنسبة للضحايا الذين تعرضوا لجروح إثر حادث سقوط الحافلة.