حادثة طريفة.. الخصم من راتب موظفة بسبب تصويرها “كرش” المدير العام!

تداولت شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية تفاصيل حادثة طريفة حصلت لموظفة مصرية، حيث تم الخصم من راتبها بسبب تصويرها لـ “كرش” المدير العام.

ونشرت الموظفة، وتدعى مريم حلمي، عبر صفحتها على “فيسبوك”، خطاب خصم من راتبها مبلغ قيمته 3500 جنيه، وجاء في التعليق المرفق: “الجميع يتم الخصم من راتبه بسبب التأخير أو التقصير في العمل، لكن الخصم جالي لسبب آخر”.

وجاء نص قرار الخصم على النحو التالي: “عزيزتي مريم حلمي، تحية طيبة وبعد.. نود أن نبلغك بأنه تم اتخاذ قرار بخصم مبلغ 3500 جنيه من راتبك هذا الشهر”.

وأضاف: “ويأتي هذا القرار نتيجة تصويرك لفيديو يظهر فيه بطن السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، بصورة ممتلئة أو منتفخة، وهو ما يعتبر مخالفة للسياسات المتبعة في قسم الإعلام كما تعلمين، فإن من ضمن مسؤولياتك في قسم الإعلام هو إظهار أفضل صورة لكل العاملين في الشركة بدون استثناء”.

وتابع: “نحن نقدر جهودك ونعلم أنها المرة الأولى التي ترتكبين فيها خطأ منذ بداية عملك معنا، ونتطلع إلى تفادي مثل هذه الأخطاء في المستقبل، إن التزامك بالمعايير المهنية يعكس صورة إيجابية عن الشركة ويساهم في تعزيز سمعتها”.

وقالت الشابة إنها على مدار فترة عملها لم تقم بأية أخطاء، مؤكدة أن الشركة تعتمد على إخراج صورة المهندس الذي يقوم بتقديم التدريبات بصورة جيدة ومُنمقة، وهذا سبب الخصم الذي حصلت عليه في راتب هذا الشهر ومؤكدة أن المدير الذي ظهر بالفيديو انزعج بشدة من صورته ومظهره بسبب ظهور بطنه مُمتلئة بعض الشيء.

وتعهدت الموظفة بعدم تكرار الخطأ بينما تساءل نشطاء عن راتبها وتفاعلوا مع المنشور بتعليقات ساخرة، مثل: “أخدوا الفلوس يدفعوا بيها اشتراك الجيم أكيد”، “كرشه بـ3500؟ الأسعار ولعت”، “بعد البوست فيها رفد يا مريم”.

وقال آخرون إن الواقعة لا تعدو كونها أسلوبا جديدا للدعاية للشركة، ونجح في تحقيق الهدف منه وهو الانتشار.