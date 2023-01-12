حادثة طعن أستاذة بباتنة.. بيان للنيابة وزيارة لوزير التربية

تم توقيف المشتبه فيه الذي اعتدى بخنجر على أستاذة ببلدية تاكسلانت بولاية باتنة وهو محل تحقيق في الوقائع، حسب بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس، فيما قرر وزير التربية زيارة الضحية في المستشفى.

ونقل البيان تفاصيل الحادثة مؤكدا أنه: في إطار إطلاع الرأي العام بالقضايا التي تثير اهتمامه وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يؤسفنا نحن وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس إعلام الرأي العام أنه بتاريخ اليوم 11 يناير 2023 حوالي الساعة منتصف النهار تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتاكسلانت بلاغا مفاده تعرض أستاذة اللغة العربية بمتوسطة ببلدية تاكسلانت ويتعلق الأمر بالمدعوة (ب ش ر) لطعنة خنجر على مستوى الظهر من طرف قاصر المسمى (ع هـ) تلميذ بالسنة الرابعة متوسط بنفس المؤسسة”.

وأضاف البيان أن “الوقائع تعود إلى حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء حيث قامت الضحية باستقبال ولي التلميذ بعد استدعائه بسبب سلوكه, فلم يستصغ الأمر وحوالي الساعة منتصف النهار أثناء فترة الراحة وبساحة المؤسسة تقدم المشتبه به من الخل، عندما كانت الأستاذة أمام مكتب الإدارة، وقام بطعنها في الظهر بواسطة خنجر ذو مقبض خشبي ولاذ بالفرار لوجهة مجهولة ليتم بعد ذلك نقل الضحية بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى نقاوس ليتم تحويلها إلى المستشفى الجامعي بباتنة”.

وأوضح: ”لقد تم تفعيل عنصر الإستعلام من طرف الضبطية القضائية تنفيذا لتعليماتنا الرامية إلى توقيف المشتبه فيه الذي لاذ بالفرار وعلى إثر التنسيق التام تم توقيفه وهو محل تحقيق في الوقائع”.

وشدد على أنه ”فقد تم إسداء تعليمات بفتح تحقيق معمق بالوقائع وإخطارنا بكل جديد في حينه بعد تنقلنا شخصيا إلى مستشفى نقاوس للوقوف على الحالة الصحية للضحية” مضيفا بأن ”الأمر محل متابعة مستمرة من طرفنا تنفيذا لتعليمات السيد وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء باتنة لتطبيق القانون”.

ويقوم وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الخميس، بزيارة إلى ولاية باتنة للاطلاع على الوضع الصحي للأستاذة ريحانة بن الشية في المستشفى الجامعي بباتنة.

وخضعت الضحية الأربعاء، لعملية جراحية ناجحة على يد طاقم طبي لمستشفى بعد تعرضها لطعن بالسلاح الابيض بمتوسطة تاكسلانت على يد أحد تلاميذتها.

وقال بيان للولاية مساء الأربعاء، إن الفريق الطبي بالمركز الإستشفائي الجامعي باتنة ينجح في نزع الخنجر من الأستاذة بن شية ريحانة وحالتها الصحية مستقرة في الوقت الحالي.

وأوضح أن والي ولاية باتنة الدكتور محمد بن مالك قام بزيارة إطمئنان للاستاذة قبل إجرائها للعملية ويقدم جزيل شكره للطاقم الطبي المشرف عليها.

وشدد على أنه تم تسخير كل الإمكانيات المادية و البشرية للتكفل بحالة الأستاذة و من بينها طائرة هليكوبتر وضعت تحت تصرف الفريق الطبي في حال وقع أي طارىء.