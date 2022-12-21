-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

حادثة لوكاربي.. حكومة الدبيبة تنفي تسليم عبد الله السنوسي لواشنطن

الشروق أونلاين
  • 76
  • 0
حادثة لوكاربي.. حكومة الدبيبة تنفي تسليم عبد الله السنوسي لواشنطن
ح.م
عبدالله السنوسي مدير المخابرات في عهد الراحل معمر القذافي

نفى مصدر في حكومة الدبيبة تسليم عبدالله السنوسي، مدير المخابرات في عهد العقيد الراحل معمر القذافي المعتقل بسجن بالعاصمة طرابلس لواشنطن.

وقالت عائلة عبدالله السنوسي، في وقت سابق إن حكومة الوحدة الوطنية سلمته إلى الولايات المتحدة الأمربكية لمحاكمته في تفجير “لوكربي”، عقب عدم تمكنها ومقربين منه، من التواصل معه في الفترة الماضية.

كما قالت عائلة السنوسي، أن هناك تسريبات وصلت لهم من داخل قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات الردع بقيادة عبد الرؤوف كارا ويحتجز فيها السنوسي، بأنه قد تم تسليمه بموجب طلب أمريكي لحكومة الدبيبة وفي إطار التعاون القضائي بين البلدين، وأن إعلان ذلك مسألة وقت.

وتقود قبائل فزان التي ينتمي إليها السنوسي وعائلته، ضغوطا للإفراج عنه، وسط مخاوف من أن يلقى السنوسي نفس مصير أبو عجيلة مسعود المريمي، ويتم تقديمه أمام القضاء الأمريكي، وهو الذي ذكر اسمه في التحقيقات المرتبطة بحادثة لوكربي.

ويأتي هذا بعدما أجرى فريق تحقيق أمريكي بريطاني، تحقيقات جنائية مع السنوسي في سجنه بالعاصمة طرابلس، للحصول منه على معلومات في ملف إسقاط الطائرة.

وهدّدت قبائل فزّان بقطع إمدادات المياه من النهر الصناعي وقطع الغاز عن إيطاليا، في حال عدم الإفراج عن عبدالله السنوسي أو تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

مقالات ذات صلة
تعبئة داخلية لإسقاط التطبيع والاستبداد المخزني

تعبئة داخلية لإسقاط التطبيع والاستبداد المخزني

نائب أوروبي تجسس على مخيمات الصحراويين برشاوى المخزن

نائب أوروبي تجسس على مخيمات الصحراويين برشاوى المخزن

قبة حديدية سيبرانية مشتركة بين المخزن والكيان الصهيوني

قبة حديدية سيبرانية مشتركة بين المخزن والكيان الصهيوني

اليابان تتبرّع بمليون دولار للاجئين الصحراويين.. وبلاني يدعو طرفي النزاع للعودة إلى المفاوضات

اليابان تتبرّع بمليون دولار للاجئين الصحراويين.. وبلاني يدعو طرفي النزاع للعودة إلى المفاوضات

المخابرات الخارجية للمخزن في فوهة العدالة الأوروبية

المخابرات الخارجية للمخزن في فوهة العدالة الأوروبية

جثث لمهاجرين أفارقة قرب الحدود الجزائرية بعد مطاردتهم من قبل السلطات المغربية

جثث لمهاجرين أفارقة قرب الحدود الجزائرية بعد مطاردتهم من قبل السلطات المغربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد