حادثة لوكاربي.. حكومة الدبيبة تنفي تسليم عبد الله السنوسي لواشنطن

نفى مصدر في حكومة الدبيبة تسليم عبدالله السنوسي، مدير المخابرات في عهد العقيد الراحل معمر القذافي المعتقل بسجن بالعاصمة طرابلس لواشنطن.

وقالت عائلة عبدالله السنوسي، في وقت سابق إن حكومة الوحدة الوطنية سلمته إلى الولايات المتحدة الأمربكية لمحاكمته في تفجير “لوكربي”، عقب عدم تمكنها ومقربين منه، من التواصل معه في الفترة الماضية.

كما قالت عائلة السنوسي، أن هناك تسريبات وصلت لهم من داخل قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات الردع بقيادة عبد الرؤوف كارا ويحتجز فيها السنوسي، بأنه قد تم تسليمه بموجب طلب أمريكي لحكومة الدبيبة وفي إطار التعاون القضائي بين البلدين، وأن إعلان ذلك مسألة وقت.

وتقود قبائل فزان التي ينتمي إليها السنوسي وعائلته، ضغوطا للإفراج عنه، وسط مخاوف من أن يلقى السنوسي نفس مصير أبو عجيلة مسعود المريمي، ويتم تقديمه أمام القضاء الأمريكي، وهو الذي ذكر اسمه في التحقيقات المرتبطة بحادثة لوكربي.

ويأتي هذا بعدما أجرى فريق تحقيق أمريكي بريطاني، تحقيقات جنائية مع السنوسي في سجنه بالعاصمة طرابلس، للحصول منه على معلومات في ملف إسقاط الطائرة.

وهدّدت قبائل فزّان بقطع إمدادات المياه من النهر الصناعي وقطع الغاز عن إيطاليا، في حال عدم الإفراج عن عبدالله السنوسي أو تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.