حادثة مهسا أميني تتكرر.. الاعتداء على فتاة وإدخالها في غيبوبة بإيران!

كشفت تقارير إخبارية أن “شرطة الأخلاق” في إيران اعتدت بالضرب على فتاة، في أحداث شبيهة بتلك التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، العام الماضي.

ووفقا لجماعة “هينغاو”، وهي منظمة حقوقية إيرانية تعمل من المنفى، فإن الفتاة، أرميتا غاراواند، البالغة 16 عاما تعرضت “لاعتداء جسدي شديد من قبل شرطة الأخلاق، لعدم امتثالها لقواعد اللباس” الصارمة في البلاد.

ونقلت صحيفة “غارديان” البريطانية، وموقع “أيه بي سي نيوز” الأميركي، عن صحفيين ومراقبين لحقوق الإنسان، أن “الطالبة غاراواند دخلت المستشفى في طهران بعد اعتداء مزعوم، الأحد، من ضباط شرطة في محطة مترو جنوب شرق العاصمة”.

وذكرت منظمة “هينغاو” لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن غاراواند “دخلت الآن في غيبوبة”.

My heart is broken. Right on the first anniversary of the murder of #MahsaAmini in the hand of morality police, this horrifying images, emerging of #ArmitaGaravand, the 16 year old girl who is in a coma in Iran after a reported confrontation with the morality police in Tehran.… pic.twitter.com/P14YmA15ZC

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 3, 2023