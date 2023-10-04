حادثة مهسا أميني تتكرر.. الاعتداء على فتاة وإدخالها في غيبوبة بإيران!

كشفت تقارير إخبارية أن “شرطة الأخلاق” في إيران اعتدت بالضرب على فتاة، في أحداث شبيهة بتلك التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، العام الماضي.

ووفقا لجماعة “هينغاو”، وهي منظمة حقوقية إيرانية تعمل من المنفى، فإن الفتاة، أرميتا غاراواند، البالغة 16 عاما تعرضت “لاعتداء جسدي شديد من قبل شرطة الأخلاق، لعدم امتثالها لقواعد اللباس” الصارمة في البلاد.

ونقلت صحيفة “غارديان” البريطانية، وموقع “أيه بي سي نيوز” الأميركي، عن صحفيين ومراقبين لحقوق الإنسان، أن “الطالبة غاراواند دخلت المستشفى في طهران بعد اعتداء مزعوم، الأحد، من ضباط شرطة في محطة مترو جنوب شرق العاصمة”.

وذكرت منظمة “هينغاو” لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن غاراواند “دخلت الآن في غيبوبة”.

My heart is broken. Right on the first anniversary of the murder of #MahsaAmini in the hand of morality police, this horrifying images, emerging of #ArmitaGaravand, the 16 year old girl who is in a coma in Iran after a reported confrontation with the morality police in Tehran.… pic.twitter.com/P14YmA15ZC — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 3, 2023

وحسب ما نشر موقع الحرة فقد نقلت الناشطة الإيرانية الأميركية، مسيح علي نجاد، القصة، ونشرت “صورا مؤلمة” للفتاة المراهقة في المستشفى. وقالت نجاد في منصة “إكس”، إن “الخبر أثار غضبا كبيرا بين الإيرانيين”.

وأضافت: “لا تزال ذكرى القتل الوحشي لمهسا أميني على يد شرطة الأخلاق مؤلمة. نحن النساء الإيرانيات سئمنا ليس فقط من شرطة الأخلاق، بل من النظام بأكمله، لأنه طالما أن هذا الفصل العنصري بين الجنسين في السلطة، فسيتم اعتقال النساء أو مضايقتهن أو إصابتهن أو قتلهن كل يوم”.

وبدأت أخبار دخول غاراواند إلى المستشفى في الانتشار، الأحد، عندما كتب الصحفي الإيراني المقيم في لندن، فرزاد سيفيكاران، على منصة “إكس”، أن “الشرطة أوقفت الفتاة وصديقاتها بزعم عدم ارتدائها الحجاب”.

وزعم سيفيكاران أن الشرطة “اعتدت على الفتاة مما أدى لسقوطها فاقدة للوعي”.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة نشرتها وسائل إعلام تديرها الدولة، والتي يبدو أنها محررة، مجموعة من الفتيات المراهقات يصعدن إلى عربة القطار دون ارتداء الحجاب.

ثم يتم إخراج إحدى الفتيات من القطار ويبدو أنها فاقدة للوعي. وبعد قطع في اللقطات، يصل أول المستجيبين للطوارئ ويأخذون الفتاة الفاقدة للوعي بعيدا.

في المقابل، نفت السلطات الرسمية وقوع أي مواجهة مع رجال الشرطة، زاعمين أن الفتاة فقدت وعيها “بسبب انخفاض في ضغط الدم” وسقطت على الأرض.

والإثنين، ذكرت صحفية “شرق ديلي” الإيرانية أن الصحفية، مريم لطفي، اعتُقلت من قبل حراس الأمن بعد أن ذهبت إلى المستشفى الذي تعالج غاراواند.

وأفادت الصحيفة ذاتها خلال وقت لاحق، أنه تم إطلاق سراح لطفي في تلك الليلة. وذكرت وسائل الإعلام أن هناك إجراءات أمنية مشددة في المستشفى لمنع الوصول للفتاة.

بعد أكثر من ستة أشهر على وفاة الشابة مهسا أميني التي أشعلت وفاتها احتجاجات ضد شرطة الأخلاق في البلاد، أثار مقطع فيديو يظهر فيه رجل يصب اللبن على رأسي امرأتين لا ترتديان الحجاب، الغضب من جديد في إيران.

ويأتي هذا الحادث بعد مرور أكثر من عام على وفاة الشابة الإيرانية المنحدرة من أصول كردية، أميني، التي بلغت من العمر 22 عاما، بعد أيام على توقيفها لدى “شرطة الأخلاق” في طهران.

واتهم ذوو الشابة أميني شرطة الأخلاق بضربها على رأسها لعدم ارتدائها الحجاب، مما أدخلها في غيبوبة قبل وفاتها في أحد مستشفيات طهران.

وأثارت وفاة أميني في سبتمبر 2022 احتجاجات شعبية دامية في جميع أنحاء إيران على مدى أشهر، قبل انخفاض وتيرتها مؤخرا.

وتم اعتقال عشرات الآلاف، وقُتل أكثر من 500 شخص في الاحتجاجات، حسبما ذكرت جماعة إيران لحقوق الإنسان في أبريل الماضي. كما اندلعت الاحتجاجات ضد حكم رجال الدين في باريس وإسطنبول ومدن أخرى حول العالم.