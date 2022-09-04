حادثة نيرة أشرف تتكرّر في مصر.. شاب يقتل فتاة بالرصاص لرفضها الارتباط به!
لقيت فتاة مصرية مصرعها رميا بالرصاص، على يد شاب رفضت الارتباط به، وهي حادثة مشابهة لمقتل الطالبة نيّرة أشرف التي شغلت الرأي العام منذ حوالي شهرين.
وبحسب ما أفادت صحف محلية فإن الجريمة وقعت في محافظة المنوفية شمالي مصر، ولاذ الجاني بالفرار، إذ لا تزال الشرطة تبحث عنه، أما الضحية فقد فشلت محاولات إنقاذها قبل نقلها للمستشفى.
يشاء ربنا إننا في أقل من شهرين نصحى على خبر قاسي جديد وثالث.. دي “أماني الجزار”.. بنت عندها 19 سنة، وبتدرس في كلية التربية الرياضية الفرقة الثالثة.. من قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع محافظة المنوفية.. بنت متفوقة في دراستها وأخلاقها عالية بشهادة كل جيرانها ومعارفها.. pic.twitter.com/i995iws9zi
— Tamer Abdo Amin (@tamerabdoamin) September 4, 2022
وصرح أحد سكان القرية، شبل محمد، للحرة، بأن القتيلة، أماني عبد الكريم الجزار، تبلغ من العمر 20 عاما وهي طالبة في كلية التربية الرياضية، قتلها المتهم بسلاح ناري أمام منزل أسرتها، وألحق بها إصابة مباشرة في ظهرها وفر هاربا.
بعد “نيرة أشرف” و”سلمى بهجت”، من شويه “أماني” طالبة في تربية رياضية جامعة المنوفية وعندها ١٩ سنة، اتقـتـلت بـ طلـق خرطـوش وهي طالعه من بيتها من واحد جارها في نفس الشارع (عنده ٢٩ سنة) عشان أهلها رفضـوا يخطبوهاله! pic.twitter.com/rgpN0aQmTP
— Speak Up (@SpeakUp_00) September 3, 2022
وأكد المصدر أن الشاب المتسبب فى الواقعة حاصل على مؤهل متوسط، ويبلغ من العمر 29 عاما، وهو من سكان القرية، وكان قد تقدم لخطبة الطالبة ولكنها رفضته، ورفضه أهلها أيضا.
جريمة قتل مروعة لفتاة على يد شاب رفضت الارتباط به في المنوفية حيث شهدت قرية طوخ طنبشا التابعةلمركز #بركة_السبع في #المنوفية مقتل الفتاة #أماني_عبد_الكريم_الجزار 19عام طالبة بكلية التربيةالرياضية رميا بالرصاص على يد المجرم #أحمد_فتحي_عميره 29 عام مؤهل متوسط وهو من نفس القرية pic.twitter.com/Bt2SP2fP1v
— Mo’lem Dagher – المعلم داغر (@officialaziz22) September 4, 2022
من جانبه صرح والد المجني عليها لوسائل إعلام أن الشاب أحمد فتحي عميرة كان قد لاحق ابنته لأشهر طويلة في محاولة منه للارتباط بها على الرغم من رفضها القاطع لمثل هذا الأمر.
وأضاف بأنه لم يستسلم حتى جاء قبل أيام من الآن للتقدم لخطبتها ليتم رفضه بسبب سوء أخلاقه وإدمانه للمخدرات، حيث قام بتهديدها بالقتل هي وعائلتها.
وكانت مصر شهدت جريمتين مشابهتين أودتا بحياة الشابتين نيرة أشرف وسلمى بهجت اللتين قتلتا بأيدي شابين لديهما معرفة سابقة بالضحيتين.
وتقول ناشطات حقوقيات من مصر إن سلسلة الجرائم العنيفة ضد المرأة في مصر كشفت الثغرات في الحماية القانونية والاجتماعية التي تجعل المصريات عرضة للاعتداءات والمضايقات.
بسبب مماطله القضاء الفاسد المتهالك في اعدام السفاح محمد عادل لقتله الملاك #نيره_اشرف تجرأ السفاح اسلام محمد على قتل الملاك #سلمى_بهجت و بسبب المماطله في اعدام كلاهما تجرأ السفاح احمد فتحي على قتل الملاك #أماني_الجزار
ثلاث من الضحايا الملائكيه اليافعه البريئه في اقل من ثلاثه اشهر pic.twitter.com/5QKT2mTUZw
— Amr Hejri (@AmrHejrie) September 4, 2022