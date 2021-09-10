حادثة وفاة 3 منقبين عن الذهب.. وكالة النشاطات المنجمية تصدر توضيحا

أصدرت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بيانا توضيحيا حول حادثة انهيار منجم للتنقيب عن الذهب ببلدية تيمياوين في برج باجي مختار والتي خلفت وفاة 3 أشخاص.

وأشارت الوكالة، الخميس، في بيان لها أن وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت خبر حادثة انهيار منطقة غير مرخصة للبحث عن الذهب بمنطقة عين صاغور والتي تبعد بـ 17 كم عن بلدية تيمياوين، ولاية برج باجي مختار.

وأكدت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أن الحادثة وقعت جراء أعمال حفر غير مرخصة وبطريقة عشوائية للبحث عن الذهب مما أسفر عن سقوط ثلاثة أشخاص تم انتشالهم من تحت الأنقاض من طرف فرق أفراد الجيش الوطني الشعبي ومساعدة أهالي المنطقة.