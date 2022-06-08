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الجزائر

حادث أليم.. قطار تلمسان يدهس امرأة مع ابنها

الشروق أونلاين
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حادث أليم.. قطار تلمسان يدهس امرأة مع ابنها
أرشيف
تعبيرية

توفيت امرأة صباح الأربعاء في تلمسان، بعد أن دهسها قطار على مستوى سكة الحديد في حيّ الرحمة بمدخل منطقة ولاد ميمون.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تعرّضت الضحية البالغة من العمر 40 سنة، إلى الدهس رفقة ابنها ذو السنوات الـ7، في حدود الساعة 8:30 صباح الأربعاء.

وفي حين توفيت السيّدة في عين المكان، أصيب الطفل بحروح وكسور بليغة، استدعت نقله إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

توقّف سير القطارات بين الثنية وتيزي وزو بعد سقوط كابل كهربائي

وفي 22 ماي 2022،أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يوم الأحد في بيان، عن اضطرابات في سير القطارات على خطّ الثنية-واد عيسي في تيزي وزو ذهابا وإيابا، بعد سقوط كابل كهربائي.

وحسب بيان الشركة، فقد تسبّب الحادث المسجّل، في انقطاع التزويد بالطاقة الكهربائية ما بين محطتي الثنية وواد عيسي.

وستتوقّف القطارات المتوجّهة من الجزائر نحو واد عيسي، عند محطة الثنية. في حين تواصل قطارات الخطوط الكبرى سيرها بشكل عادي، لعدم اعتمادها على الطاقة الكهربائية.

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