حادث اصطدام بين باخرة تابعة لنفطال وأخرى فرنسية بميناء الجزائر

تعرضت باخرة تابعة لشركة نفطال لحادث اصطدام مع باخرة نقل مسافرين فرنسية، بميناء الجزائر.

وحسب ما أفاده بيان لنفطال فقد “تعرضت باخرة طولقة، يوم الأربعاء 6 أفريل 2022 و هي راسية برصيف قالمة وهو الرصيف المخصص لرسو البواخر التابعة لمؤسسة نفطال بميناء الجزائر العاصمة إلى حادث إصطدام تسببت فيه باخرة نقل المسافرين Jean Nicoli التابعة للشركة الفرنسية Corsica Linea يرجح ان يكون ربانها قد فقد السيطرة عليها”.

وحسب المعاينة الأولية التى قام بها أخصائيون من نفطال بمعية ممثل عن شركة Damen مصنعة باخرة طولقة، فإنٌ الأضرار المترتبة عن هذا الحادث ليست بالكبيرة ومست بعض التجهيزات الخارجية للباخرة فقط وهذا ما سيتم التأكد منه نهائيا بعد المعاينة المدققة للهيكل السفلي للباخرة. يضيف المصدر.

وأكد مختصون في المجال أنٌ هذه الاضرار لن تؤثر على قدرة الباخرة على الملاحة وممارسة نشاطها بصفة آمنة وعادية في انتظار الإنتهاء من إجراءات التأمين.

وأعلنت الشركة أن المصالح المختصة لميناء الجزائر العاصمة والملاحة التجارية باشرت بفتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف الحادث.

وللتذكير فإنٌ باخرة الامداد طولقة ذات سعة 4500 طن قد اقتنتها نفطال منذ عام تقريبا وذلك في اطار عملية تجديد اسطولها المخصص لنشاط تزويد البواخر بالوقود البحري.