حادث المنيعة: وزير الصحة يزور الجرحى بمستشفى الدويرة

قام وزير الصحة عبد الحق سايحي، صبيحة الثلاثاء، بزيارة جرحى انفجار المنيعة الذي تسبب في وفاة شخص وإصابة 9 آخرين.

وحسب بيان للوزارة فقد قام سايحي، صباح الثلاثاء بزيارة جرحي إنفجار المنيعة الذين تم نقلهم إلى المركز الاستشفائي الجامعي الدويرة لتلقي العلاج اللازم.

ووقف الوزير الذي كان مرفوقا بكل من المدير العام للمصالح الصحية ومدير الصحة ولاية الجزائر على الوضعية الصحية التي يتواجد عليها جرحى الاتفجار.

وقد أسدى الوزير جملة من التعليمات التي تقضي بضرورة التكفل بهم بصورة استعجالية متمنيا الشفاء التام لجميع المرضى. يضيف البيان.

ومساء الإثنين، لقي شخص حتفه وأصيب تسعة آخرين جراء انفجار سيارة مجهزة بغاز البترول المميع بالحي المسمى “حفرة العباس” بمدينة المنيعة، فضلا عن تسجيل أضرار بحوالي عشرة منازل، حسبما علم لدى مديرية الحماية المدنية لولاية المنيعة.