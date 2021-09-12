حادث النعامة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 18 قتيلا

ارتفعت حصيلة حادث المرور المأساوي الذي وقع بالنعامة نتيجة اصطدام شاحنة نصف مقطورة بحافلة لنقل المسافرين إلى 18 قتيلا و6 جرحى .

وتسبب حادث اصطدام شاحنة نصف مقطورة بحافلة نقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 6 بولاية النعامة في وفاة 18 شخصا وجرح عدد آخرين.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد نشرت في بيان لها حصيلة أولية للحادث وأوضحت أن وحداتها بولاية النعامة تدخلت على إثر حادث مرور تمثل في اصطدام شاحنة ذات نصف مقطورة وحافلة لنقل المسافرين من الحجم الصغير، بالطريق الوطني رقم 06 ببلدية البيوض، دائرة المشرية، خلف الحادث في حصيلة أولية وفاة 09 أشخاص في مكان الحادث و إصابة 05 أخرين بجروح.