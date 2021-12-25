حادث انفجار الغاز بباتنة: تخصيص 6 سكنات للتكفل بالعائلات المتضررة  

خصصت مصالح ولاية باتنة 6 سكنات للتكفل بالعائلات المتضررة من حادث تسرب الغاز المتبوع بانفجار بشقة في الطابق الأول بعمارة ببلدية ببلدية فسديس.

وأفاد بيان لولاية باتنة أن الوالي توفيق مزهود قام بمعاينة ميدانية لمكان الحادث وقرر التكفل بإسكان كل العائلات التي ثبت تضررها جراء هذا الانفجار إلى غاية الانتهاء من أشغال الترميم التي أمر مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بمباشرتها .

وخلف الحادث الذي وقع في حدود الساعة السادسة مساء و 10 دقائق حسب مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية محليا وفاة امرأة في الـ 27 من العمر بعين المكان وإصابة 6 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم رضيع يوجد في حالة حرجة .

كما تسبب الحادث الذي وقع في عمارة من 5 طوابق حسب ما أكده المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية في إلحاق أضرار بليغة بثلاث شقق في الطابق الأول وتشققات في شقتين في الطابق الثاني وشقتين في الطابق الثالث بالإضافة إلى مستودعين كبيرين في الطابق الأرضي مع أضرار هامة بأربع سيارات كانت مركونة بالقرب من العمارة .

وفاة امرأة وإصابة أربعة بجروح في انفجار للغاز بباتنة

ومساء الجمعة 24 ديسمبر 2021، لقيت، امرأة حتفها وأصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، في انفجار عنيف هز شقة بعمارة من عمارات بلدية فسديس دائرة باتنة.

وكان الانفجار الذي وقع حوالي الساعة السابعة أسفر إلى خلع عدة نوافذ وبوابات كما سبب خسائر مادية بالغة في جدر عدد من الشقق التي تقع في دائرة النسف الشديد، والراجع حسب مصالح الحماية المدنية لتسرب للغاز كان خلف تلك الرجة العنيفة التي اعقبها دوي هائل سمع في طراف بلدية فسديس، وجرّ عشرات الفضوليين لتقديم المساعدة للمصابين من خلال رفع الأنقاض المتراكمة على بعد أمتار.

وكانت مديرية الحماية اكدت في بيان لها أن خصيلة الوفاة والإصابات أولية، بالنظر لاستمرار عمليات الإنفاذ ورفع الركام عبر رتل متكون من سيارة إنارة وشاحنتين، وخمس سيارات إسعاف.