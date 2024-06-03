حادث انفجار سيارة بقسنطينة.. هوية الضحايا الـ 6 لا تزال مجهولة

كشف الرائد بورخوم سمير قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالخروب أن هوية الضحايا الستة في حادث المرور الذي وقع صبيحة اليوم بين سيارة سياحية وشاحنة لنقل الوقود لا تزال مجهولة.

وقال الرائد بورخوم، الاثنين، في تصريح لإذاعة قسنطينة الجهوية، أن مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا في الحادث مؤكدا أنه لم يتم تحديد هوية وسن الضحايا الذين ماتوا حرقا في الحادث.

وأكد المتحدث أن السبب الأول للحادث هو الانفجار الذي سببه الغاز في السيارة.

وفاة 6 أشخاص “حرقا” في حادث مرور خطير بقسنطينة

وصباح الاثنين، لقي 6 أشخاص حتفهم حرقا في حادث اصطدام سيارة بشاحنة ذات صهريج لنقل الوقود بمنطقة الحجاج بلدية ودائرة عين عبيد بولاية قسنطينة.

وأفادت الحماية المدنية في بيان لها، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 05سا00د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الولائي رقم 133بمنطقة الحجاج بلدية ودائرة عين عبيد، الحادث تمثل في اصطدام بين شاحنة ذات صهريج لنقل الوقود وسيارة مزودة ب GPL متبوع بحريق.

خلف الحادث وفاة 6 أشخاص “محروقين” كانوا على متن السيارة.