حادث انقلاب حافلة بقسنطينة.. ارتفاع الحصيلة إلى 6 وفيات و19 جريحا

والي الولاية وقف على الحالة الصحية للمصابين

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل العمال بولاية قسنطينة، صباح اليوم الخميس، إلى 6 وفيات و19 جريحا، وفق آخر حصيلة أعلنتها مصالح الحماية المدنية، فيما تتواصل عمليات التدخل والإسعاف بعين المكان.

وعلى إثر الحادث، تنقل والي ولاية قسنطينة، كمال الدين كربوش، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي ابن باديس، حيث وقف على الوضع الصحي للمصابين واطمأن على ظروف التكفل بهم، موجها بضرورة توفير جميع الإمكانيات الطبية اللازمة لضمان رعاية الجرحى ومتابعة حالتهم الصحية.

وقالت الحماية المدنية على التاسعة صباحا، إن عمليات التدخل لا تزال جارية، حيث تتواصل عملية إسعاف الجرحى ونقلهم على جناح السرعة إلى المؤسسات الاستشفائية المجاورة، مع ترقب تحيين الحصيلة في حال تسجيل مستجدات.

وعلى الثامنة صباحا أفادت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة، في بيان لها، أن “وحداتها تدخلت على الساعة 05:19 صباحا، إثر حادث انحراف وانقلاب حافلة وسقوطها في منحدر، على مستوى الطريق الوطني رقم 79 في اتجاه ولاية ميلة، بإقليم بلدية ودائرة ابن زياد”.

وأوضح المصدر ذاته أن الحصيلة الأولية للحادث أسفرت عن وفاة أربعة أشخاص من كلا الجنسين وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وللتكفل بالحادث، سخرت مصالح الحماية المدنية إمكانيات بشرية ومادية معتبرة، تمثلت في شاحنتي إنقاذ و10 سيارات إسعاف، بينما لا تزال العملية متواصلة، مع ترقب صدور حصيلة نهائية في حال تسجيل مستجدات.