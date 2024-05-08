حادث انهيار منزل ببوسعادة.. فتح تحقيق ابتدائي 

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الولاية المنتدبة لبوسعادة، بفتح تحقيق معمق على خلفية حادث انهيار منزل عائلي يقع بوسط مدينة بوسعادة.

وأفاد بيان لمجلس قضاء المسيلة، الثلاثاء، أنه استنادا لذات الوثيقة فإنه وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية و على إثر انهيار ذات المنزل الذي يقع بشارع عمر إدريس بحي “الهضبة” بوسط مدينة بوسعادة و الذي أسفر عن وفاة امرأة و إصابة زوجها و ولديها بجروح وذلك تزامنا مع قيام جارهم بأشغال حفر، انتقل وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة إلى مكان الحادث رفقة عناصر الضبطية القضائية المختصة إقليميا.

وأضاف البيان أنه وبعد إجراء المعاينات اللازمة أمر بفتح تحقيق ابتدائي معمق للوقوف على ظروف وملابسات الحادث و تحديد المسؤولية الجزائية بدقة للمتسببين في ذلك.