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الجزائر

حادث باتنة.. الضحايا الـ 8 من عائلة واحدة تقطن بولاية سطيف    

الشروق أونلاين
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حادث باتنة.. الضحايا الـ 8 من عائلة واحدة تقطن بولاية سطيف    
ح.م
صورة من الحادث

نعت بلدية الولجة بولاية سطيف وفاة 8 أفراد من عائلة واحدة على اثر حادث المرور الذي وقع أمسية الجمعة ببريكة بولاية باتنة.

وكتبت بلدية الولجة التابعة لدائرة بئر العرش بولاية سطيف على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك تعزية لعائلة الضحايا المتكونة من الأب والأم وشقيقتها و5 أطفال.

وكانت مصالح الحماية المدنية كشفت أن الحادث وقع في حدود الساعة 19 و24 دقيقة على مستوى الطريق الوطني رقم 78 بمنطقة الضاية نتيجة اصطدام عنيف بين شاحنة وسيارة سياحية أدى إلى وفاة 8 اشخاص من عائلة واحدة.

وتنقل، الجمعة ليلا، إلى مكان الحادث والي باتنة محمد بن مالك مرفوقا بكل من مدير الصحة والسكان و مدير الحماية المدنية للولاية، مدير الأشغال العمومية، مدير النقل للوقوف على أثار الحادث مقدما تعازيه لأسرة الضحايا.

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