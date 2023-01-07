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الجزائر

حادث باتنة.. وكيل الجمهورية يأمر بتوقيف سائق الجرار

الشروق أونلاين
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حادث باتنة.. وكيل الجمهورية يأمر بتوقيف سائق الجرار
ح.م
صورة من الحادث

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بريكة بمواصلة التحقيق حول ملابسات حادث باتنة وتوقيف سائق الجرار.

وأفاد وكيل الجمهورية،  في بيان له أن الحادث الذي راح ضحيته 8 أشخاص من عائلة واحدة،  كان سببه اصطدام سيارة كانت قادمة من بسكرة نحو بلدية بيطام بجرار طريقي قادم في الاتجاه المعاكس لها.

وأضاف أن الحادث أدى الى وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة و هم سائق السيارة ومرافيقه السبعة.

وأمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة بريكة بمواصلة التحقيق حول ملابسات الحادث وتوقيف سائق الجرار.

وأضافت نيابة الجمهورية بأنه سيتم تقديم المتسبب في الحادث فور انتهاء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لمعالجة القضية.

حادث باتنة.. الضحايا الـ 8 من عائلة واحدة تقطن بولاية سطيف  

نعت بلدية الولجة بولاية سطيف وفاة 8 أفراد من عائلة واحدة على اثر حادث المرور الذي وقع أمسية الجمعة ببريكة بولاية باتنة.

وكتبت بلدية الولجة التابعة لدائرة بئر العرش بولاية سطيف على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك تعزية لعائلة الضحايا المتكونة من الأب والأم وشقيقتها و5 أطفال.

وكانت مصالح الحماية المدنية كشفت أن الحادث وقع في حدود الساعة 19 و24 دقيقة على مستوى الطريق الوطني رقم 78 بمنطقة الضاية نتيجة اصطدام عنيف بين شاحنة وسيارة سياحية أدى إلى وفاة 8 اشخاص من عائلة واحدة.

وتنقل، الجمعة ليلا، إلى مكان الحادث والي باتنة محمد بن مالك مرفوقا بكل من مدير الصحة والسكان و مدير الحماية المدنية للولاية، مدير الأشغال العمومية، مدير النقل للوقوف على أثار الحادث مقدما تعازيه لأسرة الضحايا.

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