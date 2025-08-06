حادث تحطم طائرة لمصالح الحماية المدنية.. وفد وزاري يحل بجيجل

حل وفد وزاري هام يترأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بجيجل للوقوف على حادث تحطم طائرة استطلاع تابعة للحماية المدنية.

ورافق مراد في الزيارة، العقيد بوعلام بوغلاف المدير العام للحماية المدنية، يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف و ممثل عن وزارة الخارجية، للوقوف الزيارة جاءت للوقوف على الحادث المأساوي لتحطم طائرة الاستطلاع لمصالح الحماية المدنية “زيلين” بمطار فرحات عباس، الذي وقع يوم أمس الثلاثاء 5 أوت 2025.

وكان في استقباله بمطار فرحات عباس أحمد مقلاتي رفقة بوهاوية سمير رئيس المجلس الشعبي الولائي، بحضور السلطات الأمنية و العسكرية والقضائية، والسلطات المحلية.

وقد تحطمت الطائرة العمودية أثناء مهمة تدريبية، ما أدى إلى وفاة 4 أفراد كانوا يؤدون واجبهم المهني، ويتعلق الأمر بكل من المقدم برجي رضوان، قائد المجموعة الجوية للحماية المدنية،والنقيب غلاي صهيب، طيار متربص, وممرن من مدرسة الطيران أبداطا ومسير شركة طيران تراكتور من جنسية شيلية.