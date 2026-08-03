حادث تيميمون.. وزير الصحة يقف ميدانيا على وضعية الجرحى (فيديو)

حلّ وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، بولاية تيميمون، في زيارة ميدانية للوقوف على الحالة الصحية لجرحى الحادث المروري، الذي وقع يوم السبت الماضي وخلف 4 وفيات و42 جريحًا.

وتنقل الوزير فور وصوله إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية “الشهيد الهاشمي أمحمد”، التي استقبلت الجرحى في حادث المرور الأليم الذي وقع بالطريق الوطني رقم 51، بإقليم بلدية ودائرة تيميمون، إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة.

وحرص الوزير على تفقد كل مريض والاستماع إلى شروحات حول حالتهم الصحية والإجراءات العلاجية المتخذة.

وأكد أن زيارته تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي يولي أهمية خاصة لمتابعة مثل هذه الحوادث، ويحرص على توفير جميع الإمكانيات البشرية والمادية لضمان التكفل الأمثل بالمصابين.

كما تقدم بخالص التعازي إلى عائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومشيدا بالمجهودات التي بذلتها مصالح الحماية المدنية والأطقم الطبية، إلى جانب مختلف الأسلاك المتدخلة، في عمليات الإسعاف والإجلاء والتكفل بالجرحى.

وعلى هامش الزيارة، تفقد وزير الصحة مختلف مصالح المؤسسة العمومية الاستشفائية “الشهيد الهاشمي أمحمد”، حيث وقف على ظروف العمل ومستوى الخدمات الصحية المقدمة، واستمع إلى انشغالات المستخدمين ومسؤولي المؤسسة.

وفي ختام الزيارة، أسدى الوزير جملة من التعليمات الرامية إلى تحسين ظروف استقبال وتكفل المرضى، مع التأكيد على ضرورة الشروع في ترميم وتأهيل مرافق المؤسسة الاستشفائية، بما يسهم في تحسين البنية التحتية ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى مطار تيميمون والي الولاية سونة بن عمر، إلى جانب السلطات المحلية والأمنية والعسكرية، حيث باشر زيارته في إطار المتابعة المباشرة لتداعيات الحادث والاطلاع على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمصابين.

ووفقا لبيان وزارة الصحة فإن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة وضعية المصابين والاطمئنان على ظروف التكفل الصحي بهم، والتأكيد على تجند الدولة الكامل لضمان الرعاية الصحية اللازمة للمصابين واتخاذ كل التدابير الكفيلة بالتكفل الأمثل بهم.

ويوم السبت 1 أوت الجاري لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 42 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين، كانت تؤمن خط باتنة – أدرار مرورا بتيميمون، بشاحنة على الطريق الوطني رقم 51.

ووقع الحادث على الساعة 05:54، على مشارف مقر ولاية تيميمون بنحو 10 كيلومترات، في اتجاه قرية “أمڨيدن”، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية فور وقوعه، وسخرت للعملية شاحنتي إنقاذ وثلاث سيارات إسعاف، فيما تواصلت عمليات الإنقاذ والإجلاء ونقل المصابين إلى المستشفى.