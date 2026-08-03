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الجزائر

حادث تيميمون.. وزير الصحة يقف ميدانيا على وضعية الجرحى

الشروق أونلاين
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حادث تيميمون.. وزير الصحة يقف ميدانيا على وضعية الجرحى

حلّ وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، بولاية تيميمون، في زيارة ميدانية للوقوف على الحالة الصحية لجرحى الحادث المروري، الذي وقع يوم السبت الماضي وخلف 4 وفيات و42 جريحًا. 

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى مطار تيميمون والي الولاية سونة بن عمر، إلى جانب السلطات المحلية والأمنية والعسكرية، حيث باشر زيارته في إطار المتابعة المباشرة لتداعيات الحادث والاطلاع على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمصابين.

ووفقا لبيان وزارة الصحة فإن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة وضعية المصابين والاطمئنان على ظروف التكفل الصحي بهم، والتأكيد على تجند الدولة الكامل لضمان الرعاية الصحية اللازمة للمصابين واتخاذ كل التدابير الكفيلة بالتكفل الأمثل بهم.

ويوم السبت 1 أوت الجاري لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 42 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين، كانت تؤمن خط باتنة – أدرار مرورا بتيميمون، بشاحنة على الطريق الوطني رقم 51.

ووقع الحادث على الساعة 05:54، على مشارف مقر ولاية تيميمون بنحو 10 كيلومترات، في اتجاه قرية “أمڨيدن”، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية فور وقوعه، وسخرت للعملية شاحنتي إنقاذ وثلاث سيارات إسعاف، فيما تواصلت عمليات الإنقاذ والإجلاء ونقل المصابين إلى المستشفى.

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