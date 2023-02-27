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الجزائر

حادث حافلة تيكجدة.. التحقيقات الأولية تكشف عن المسؤول

الشروق أونلاين
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حادث حافلة تيكجدة.. التحقيقات الأولية تكشف عن المسؤول
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10 قتلى في حادث حافلة تيكجدة

تقع المسؤولة الحصرية عن حادث انحراف حافلة تيكجدة الذي أودى بحياة 10 أشخاص يوم الجمعة الماضي، على سائق الحافلة الذي كان بين المتوفين. حسب ما أكده بيان لوكيل الجمهورية بمحكمة البويرة.

وأسفر الحادث الذي وقع بالطريق الولائي رقم 33 في المنطقة السياحية “تيكجدة”، عن 10 متوفين و30 جريحا. كانوا على متن حافلة تتّجه نحو العاصمة بعد رحلة سياحية.

وجاء في بيان وكيل الجمهورية:“ولقد بيّنت المعاينات والتحقيقات الأولية، المسؤولية الحصرية لسائق الحافلة المتوفي. لارتكابه تجاوزا خطيراً في إحدى المنعرجات، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على الحافلة، التي انحرفت به يسارا في اتجاه سيره، لتهوي في منحدر، قبل أن تستقر أسفله على بعد 200 مترا من مكان خروجها عن الطريق.

وأكد وكيل الجمهورية في نفس البيان، أن القانون يضمن تعويض الضحايا وذوي الحقوق. وفقاً للآليات الـمعمول بها في هذه الحوادث.

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