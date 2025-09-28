حادث خروج قاطرة عن مسارها بالعاصمة.. شركة SNTF توضّح  

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن حادثًا تقنيًا وقع حوالي الساعة السادسة والنصف من مساء السبت، على مستوى مستودع الجزائر (بين محطة الورشات ومحطة آغا)، تمثل في خروج قاطرة عن مسارها واصطدامها بعمود حامل للكوابل الكهربائية.

وأفادت الشركة في بيان لها أنه وفور وقوع الحادث، تم تشكيل لجنة تحقيق تقنية مختصة انتقلت إلى مكان الحادث للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا الخلل.

وأضاف البيان “سارعت الشركة إلى التكفل بجميع المسافرين المتواجدين على مستوى محطة آغا للخطوط الطويلة، حيث تم توجيههم إلى رحلاتهم بالتنسيق مع مؤسسة “سوڨرال”.

وأكدت الشركة أنها اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة، وتطمئن زبائنها الكرام بأن جميع القطارات الصباحية ستكون في الخدمة كالمعتاد، حسب البرنامج اليومي.

وعبرت الشركة عن أسفها العميق لهذا الحادث، وأكدت أن فرقها التقنية مجندة بالكامل من أجل استئناف السير العادي للقطارات في أقرب الآجال.