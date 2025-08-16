حادث سقوط حافلة بوادي الحراش.. هذا ما قاله وزير النقل

قال وزير النقل، السعيد سعيود، الجمعة، إنه سيتم فتح تحقيق بهدف معرفة الملابسات والأسباب الحقيقية التي تقف وراء حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين بوادي الحراش.

وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة على هامش وقوفه على عملية الإنقاذ بموقع حادث سقوط حافلة بوادي الحراش بالعاصمة أن “تجديد حضيرة الحافلات أمر وارد”, وأن “أكثر من 84 ألف حافلة يستدعي تجديدها على دفعات خلال الأشهر القليلة القادمة”, مشيرا, رغم ذلك, إلى أن “جميع الحافلات النشطة في خدمة النقل العمومي تخضع للرقابة التقنية التي تؤهلها للخدمة”.

وتنقل سعيود إلى مكان الحادث ضمن وفد رسمي هام، مصحوبا بكل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد وزير الري، طه دربال والمدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف ووالي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي.

وقد خلف حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقـوطها من جسر في مجرى واد الحراش بالجزائر العاصمة مساء أمس الجمعة، 18 قتيلا و24 جريحا، غادروا جميعا المستشفى، ماعدا 5 منهم، حسب ما صرح به وزير النقل.