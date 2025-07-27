حادث طعن في ميشيغان الأمريكية يخلف 11 مصابا

أقدم رجل على طعن أحد عشر شخصا في متجر “وول مارت” بمدينة ترافيرس سيتي، بولاية ميشيغان الامريكية، يوم السبت 26 جويلية، ستة منهم في حالة حرجة. وأفادت السلطات بأن المشتبه به قيد الاحتجاز.

ووفقا لما أفادت به وكالة “أسوشيتد برس” حوالي الساعة 4:45 مساءً، دخل رجل يبلغ من العمر 42 عامًا المتجر واستخدم سكينًا قابلًا للطي لطعن 11 شخصًا.

ليصل نائب عمدة الشرطة في غضون دقائق ويقوم باعتقال الرجل الذي اركتب الطعن، كما ساعد موظفون في المتجر في القبض على المشتبه به وعلاج الضحايا، وفقًا لبيان المكتب.

وقال قائد الشرطة مايكل شيا للصحفيين “أحد عشر شخصا يعتبرون عددا كبيرا للغاية، لكن الحمد لله لم يكن هناك أكثر من ذلك”، حسب ما نقلته الوكالة.