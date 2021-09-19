حادث فقدان طفل ببشار: مواصلة البحث لليوم الثالث على التوالي

يواصل حوالي أربعين عنصرا من الحماية المدنية وبدعم أفراد الشرطة ومواطنين لليوم الثالث على التوالي البحث على الطفل أحمد صهيب (4 سنوات) الذي فقد يوم الخميس ليلا من أمام مقر سكناه بجنوب حي “بشار الجديد”.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، الأحد، أن الأبحاث الجارية شملت جميع المناطق ما بعد مجرى الوادي واستمرت إلى سكنات عدل والمزارع التي بقربها, المقبرة الجديدة والقديمة والبئر المتواجد بداخلها, ولحد الساعة لم يتكلل البحث بالعثور على الطفل المفقود.

وفي سياق ذي صلة، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار بفتح تحقيق قضائي الذي باشرته مصالح الشرطة القضائية بأمن الولاية قصد العثور على الطفل.