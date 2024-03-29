حادث “مأساوي” في جنوب إفريقيا يخلف 45 قتيلا

لقي 45 شخصا مصرعهم في سقوط حافلة من جسر على ارتفاع 50 مترا قبل أن تتحطم في قاع واد في مقاطعة ليمبوبو شمال جنوب افريقيا.

وأعلنت وزارة النقل الجنوب افريقية أن الحادث الذي تعرضت له حافلة أمس الخميس كانت على ما يبدو تقل ركابا من بوتسوانا إلى موريا (شمالا) أدى إلى مقتل 45 شخصا على الأقل وإصابة شخص بجروح خطيرة.

وذكرت إدارة النقل المحلية أن شخصا واحدا فقط هو طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، نجا من الحادث ونقل إلى المستشفى.

وقالت الإدارة في بيان “بعض الجثث احترقت لدرجة يصعب التعرف عليها وجثث أخرى عالقة وسط الحطام وهناك جثث ملقاة في مكان الحادث”، مضيفة أن عمليات الإنقاذ استمرت حتى وقت متأخر من الليل.

وفتحت الجهات المعنية تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات الحادث.