-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حادث مرور المسيلة: إدانة سائق الحافلة بـ 5 سنوات حبسا نافذا

الشروق أونلاين
  • 5613
  • 0
حادث مرور المسيلة: إدانة سائق الحافلة بـ 5 سنوات حبسا نافذا
ح.م

تم إدانة سائق الحافلة المتسبب في حادث مرور بولاية المسيلة والذي أودى بحياة 9 أشخاص بـ 5 سنوات سجنا نافذا.

وقضت محكمة المسيلة، الثلاثاء، بإدانة سائق الحافلة المتسبب في حادث الشلال بـ5 سنوات سجنا نافذا.

وتسبب حادث المرور الذي وقع الأربعاء 14 ديسمبر 2022 في وفاة 9 أشخاص وإصابة 40 آخرون بجروح.

وشيّعت يوم الخميس 15 ديسمبر 2022 مراسم دفن جثامين ضحايا حادث المرور الذي وقع  ببلدية الشلال في المسيلة.

وحضر مراسم التشييع كلّ من والي المسيلة، ورئيس المجلس الشعبي الولائي. إلى جانب السلطات الأمنية والمدنية، وجمع غفير من المشيّعين.

9 قتلى و40 جريحا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالمسيلة

أودى حادث مرور يوم الأربعاء بالمسيلة بحياة 9 أشخاص، وأصيب 40 آخرون بجروح. بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين، بالطريق الوطني رقم 45 في بلدية الشلال.

وحسب ما أكده بيان للحماية المدنية، فقد وقع الحادث في حدود الساعة 15:45 عصر الثلاثاء، بعد انقلاب حافلة بوسعادة-المسيلة على مستوى الطريق الوطني رقم 45 في بلدية الشلال.

مقالات ذات صلة
هذه تعليمات عون لمسؤولي مخبر”سانوفي”

هذه تعليمات عون لمسؤولي مخبر”سانوفي”

إطلاق منصة رقمية للتكوين في الإنجليزية لأساتذة الجامعات

إطلاق منصة رقمية للتكوين في الإنجليزية لأساتذة الجامعات

جائحة كورونا والورشات السرية وراء انتشار الذهب المغشوش

جائحة كورونا والورشات السرية وراء انتشار الذهب المغشوش

بالفيديو.. كلمة للرئيس تبون بمناسبة حلول العام الجديد 2023

بالفيديو.. كلمة للرئيس تبون بمناسبة حلول العام الجديد 2023

هكذا رافق الأمن احتفالات رأس السنة

هكذا رافق الأمن احتفالات رأس السنة

أخبار الجزائر ليوم الأحد 01 جانفي 2023

أخبار الجزائر ليوم الأحد 01 جانفي 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد