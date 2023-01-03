حادث مرور المسيلة: إدانة سائق الحافلة بـ 5 سنوات حبسا نافذا

تم إدانة سائق الحافلة المتسبب في حادث مرور بولاية المسيلة والذي أودى بحياة 9 أشخاص بـ 5 سنوات سجنا نافذا.

وقضت محكمة المسيلة، الثلاثاء، بإدانة سائق الحافلة المتسبب في حادث الشلال بـ5 سنوات سجنا نافذا.

وتسبب حادث المرور الذي وقع الأربعاء 14 ديسمبر 2022 في وفاة 9 أشخاص وإصابة 40 آخرون بجروح.

وشيّعت يوم الخميس 15 ديسمبر 2022 مراسم دفن جثامين ضحايا حادث المرور الذي وقع ببلدية الشلال في المسيلة.

وحضر مراسم التشييع كلّ من والي المسيلة، ورئيس المجلس الشعبي الولائي. إلى جانب السلطات الأمنية والمدنية، وجمع غفير من المشيّعين.

9 قتلى و40 جريحا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالمسيلة

أودى حادث مرور يوم الأربعاء بالمسيلة بحياة 9 أشخاص، وأصيب 40 آخرون بجروح. بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين، بالطريق الوطني رقم 45 في بلدية الشلال.

وحسب ما أكده بيان للحماية المدنية، فقد وقع الحادث في حدود الساعة 15:45 عصر الثلاثاء، بعد انقلاب حافلة بوسعادة-المسيلة على مستوى الطريق الوطني رقم 45 في بلدية الشلال.