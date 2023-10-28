حادث مرور في مصر يودي بحياة 32 شخصا

أدى حادث المرور الذي وقع اليوم السبت، 28 أكتوبر، في مصر على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، إلى وفاة 32 راكبا، وإصابة 63 آخرين.

وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية أنها رفعت حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة، وهذا للتعامل مع مصابي حادث المرور الذي وقع صباح اليوم السبت، بين حافلة لنقل الركاب، وعدد من السيارات. اصطدام أدى لاشتعال بعض السيارات، على طريق «القاهرة – الإسكندرية» الصحراوي.

وحسب ما أفادت به وزارة الصحة المصرية، فالحادث أسفر عن وفاة 32 راكبا، وإصابة 63 آخرين، تم نقل 53 منهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 7 آخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وتقديم الإسعافات لثلاثة مصابين في موقع الحادث، مع استمرار المتابعة.