حادث مرور مميت بولاية البويرة
الحماية المدنية (شبكات)
صورة من الحادث.

تسبب حادث مرور وقع زوال اليوم الجمعة، 22 ماي، في ولاية البويرة، في 3 وفيات وإصابة شخص بجروح متفاوتة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية عند الساعة 12:48، إثر حادث اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 05، بلدية العجيبة ودائرة بشلول.

وهو الحادث الذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص في عين المكان، وإصابة شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة، قُدمت له الإسعافات الأولية ونُقل على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي.

وتم تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية بعد استكمال الإجراءات القانونية من طرف المصالح المختصة.

