حادث مرور يودي بحياة شاب ويصيب 5 بجروح في البويرة

لقي زوال الجمعة شاب يبلغ من العمر 34 سنة مصرعه وأصيب 5 أخرون إثر تعرضهم لحادث مرور وقع بالطريق السيار شرق غرب على مستوى بلدية الجباحية شمال البويرة..

واستنادا إلى مصدر من الحماية المدنية فإن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين وشاحنة من الوزن الثقيل في اتجاه قسنطينة بالمكان المسمى المرقب ، حيث خلف وفاة شاب يبلغ من العمر 34 سنة مع إصابة 5 أخرين تتراوح أعمارهم بين 8 و 35 سنة بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها جميعا إلى مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا حول الحادث.