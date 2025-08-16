حادث وادي الحراش.. 13 مصابا يتابعون العلاج بمستشفى زميرلي

يتلقى 13 مصاباً الرعاية الطبية اللازمة على مستوى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي بالحراش، وحالتهم الصحية تحت المراقبة المستمرة.

وأفاد بيان للوزارة، أنه في إطار متابعة الوضعية الصحية للمصابين جراء الحادث الأليم الذي وقع بواد الحراش، قام وزير الصحة، عبد الحق سايحي، صبيحة السبت، بزيارة إلى المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى للوقوف على الإجراءات المتخذة للتكفل بالضحايا، الذين ينتمون إلى مختلف الولايات، حيث سيتم نقل جثامينهم.

وأكد البيان أن الوزير سايحي سيحضر مراسم التأبين، إذ ستُشيَّع جنازات 13 ضحية بالعاصمة.

كما أوضح أنه تم التكفل بـ 10 مواطنين كانوا قد دخلوا واد الحراش لتقديم يد المساعدة، حيث نُقلوا إلى مستشفى القطار، وهم في صحة جيدة ولا خطر على حياتهم.

وأشاد وزير الصحة بالدور الفعّال والفوري الذي قامت به المؤسسة العسكرية في التكفل بجرحى الحادث على مستوى مستشفى عين النعجة.

وأكد الوزير تجند جميع الطواقم الطبية وشبه الطبية قصد ضمان التكفل الأمثل بجميع الجرحى.