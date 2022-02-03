حادث ورقلة: وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل جديدة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة ورقلة بإيداع المتهم المتسبب في حادث المرور الذي أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح، رهن الحبس المؤقت.

وأوضح بيان للمحكمة أن الأمر يتعلق بالمدعو (ز.ب) سائق الحافلة من نوع HIGER التي اصطدمت بالجهة الخلفية اليسرى للمقطورة الجرار وتلاه اصطدام سيارة من شوفرولي سبارك بالجرار الطريقي، مما أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة 14 شخصا بجروح متفاوتتة الخطورة.

وأكد المصدر ذاته أن المشتبه به متابع بتهمة القتل الخطأ بسبب التجاوز الخطير بواسطة مركبة تابعة لصنف النقل الجماعي، ومخالفة الجروح الخطأ المتعلق بتنظيم حركة المرور، وعليه أصدر قاضي التحقيق أمرا بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت.

ورقلة: 5 وفيات و13 جريحا في اصطدام حافلة بشاحنة

وفي 1 فيفري 2022، لقي 5 أشخاص مصرعهم في حين أصيب 13 آخرون، في اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية بولاية ورقلة.

وبحسب ما أفاد بيان للحماية المدنية فقد وقع الحادث على الساعة 06 و27 دقيقة بالطريق الوطني رقم 49، النقطة الكيلومترية 109 بلدية ورقلة.