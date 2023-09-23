حارس ألمانيا سابقا طارد جاره بِمنشار وسيدخل مصحّة نفسية

سيضطرّ حارس منتخب ألمانيا لِكرة القدم سابقا ينس ليمان إلى إجراء فحص طبي نفسي، في الأيّام القليلة المقبلة.

ويُواجه ينس ليمان (53 سنة) عدّة تهم، تتمحور حول سلوكات عنيفة وأخرى مُعادية للمجتمع.

وأوضحت صحيفة “بيلد” الألمانية في أحدث تقرير لها بِهذا الشّأن، أن ينس ليمان اعتدى على جاره في العام الماضي، لمّا طارده مُهدّدا له بِمنشار كان يحمله معه. كما تهرّب من تسديد عديد المخالفات المرورية.

وأضافت أن ينس ليمان سيخضع لاحقا لِفحص طبي في مستشفى للأمراض النفسية، بِسبب اضطراب الشخصية المُعادية للمجتمع.

رياضيا، حرس ينس ليمان عرين منتخب ألمانيا الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 2006 وتموقع ثالثا، وأيضا في بطولة أمم أوروبا 2008 والوصول إلى النّهائي وحيازة الرّتبة الثانية. كما شارك أساسيا في صفوف النادي المحلّي شالكه، عندما افتكّ كأس الاتحاد الأوروبي عام 1997، ونال لقب بطولة إنجلترا مع نادي أرسنال عام 2004. وغيرها من التتويجات والنتائج الكبيرة.