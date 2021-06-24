-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

حارس أواسط مصر شجّع الجزائر في “كان” 2019

علي بهلولي
  • 90
  • 0
حارس أواسط مصر شجّع الجزائر في “كان” 2019

حمى عرين منتخب مصر للأواسط في مباراته أمام الضيف الجزائري، حارس المرمى أحمد نادر السيد.

ولُعبت هذه المباراة بِمصر مساء الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة.

ولفت أحمد نادر السيد الأنظار في صيف 2019، خلال احتضان بلده مصر لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، حيث برز في المدرجات يرتدي قميص “محاربي الصحراء” ويحمل معه العلم الجزائري.

وينتمي أحمد نادر السيد إلى أسرة رياضية، حيث سبق لِوالده نادر السيد حراسة عرين منتخب مصر، الذي أحرز كأس أمم إفريقيا 1998 بِبوركينا فاسو (شارك في البطولة القارية أساسيا).

وينشط الحارس أحمد نادر السيد (18 سنة) حاليا، في نادي الزمالك المصري.

مقالات ذات صلة
لمّا يُنعش محرز السياحة اليونانية “المريضة”

لمّا يُنعش محرز السياحة اليونانية “المريضة”

بلجيكا بِلا عناء و”الفايكينغ” يتمرّدون

بلجيكا بِلا عناء و”الفايكينغ” يتمرّدون

لافان وافق على التمديد.. وطالبنا بحضور 2000 متفرج في نصف نهائي كأس الكاف

لافان وافق على التمديد.. وطالبنا بحضور 2000 متفرج في نصف نهائي كأس الكاف

فحوى لقاء وزير الرياضة مع سفير اليابان

فحوى لقاء وزير الرياضة مع سفير اليابان

اتحاد جدة السعودي يصر على ضم سليماني في الميركاتو الصيفي

اتحاد جدة السعودي يصر على ضم سليماني في الميركاتو الصيفي

ديانغ اللاعب السابق لـ “العميد” على رادار مانشستر يونايتد الانجليزي

ديانغ اللاعب السابق لـ “العميد” على رادار مانشستر يونايتد الانجليزي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد