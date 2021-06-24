حارس أواسط مصر شجّع الجزائر في “كان” 2019

حمى عرين منتخب مصر للأواسط في مباراته أمام الضيف الجزائري، حارس المرمى أحمد نادر السيد.

ولُعبت هذه المباراة بِمصر مساء الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة.

ولفت أحمد نادر السيد الأنظار في صيف 2019، خلال احتضان بلده مصر لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، حيث برز في المدرجات يرتدي قميص “محاربي الصحراء” ويحمل معه العلم الجزائري.

وينتمي أحمد نادر السيد إلى أسرة رياضية، حيث سبق لِوالده نادر السيد حراسة عرين منتخب مصر، الذي أحرز كأس أمم إفريقيا 1998 بِبوركينا فاسو (شارك في البطولة القارية أساسيا).

وينشط الحارس أحمد نادر السيد (18 سنة) حاليا، في نادي الزمالك المصري.