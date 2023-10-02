حارس أوساسونا يطلب استبداله لِسبب “غريب”!

طالب حارس مرمى فريق أوساسونا الإسباني سيرخيو هيريرا من مدربه خاغوبا أراساتي أن يستبدله، وذلك لِسبب “غريب”!

واستجاب المدرب لِطلب حارسه، وأخرجه في الدقيقة الـ 80 من عمر مباراة فريقهما أوساسونا والمُضيّف نادي ألفيس، لُعبت بعد ظهيرة الأحد.

وترك الحارس هيريرا فريقه أوساسونا مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر، قبل أن يُضيف هدفا آخر ويحصد نقاط الفوز، في مباراة لِحساب الجولة الثامنة من عمر البطولة الإسبانية.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه بعد نهاية المباراة ونقل تفاصيله الإعلام الإسباني، قال الحارس هيريرا: “طوال السنة وأنا أشتكي من الجوارب التي تُسبّب لي ضغطا شديدا على عضلات السّاق. نبّهت المدرب في أكثر من مباراة. اليوم مع الحرارة والجفاف دفعت الثمن”.

ويرتدي الحارس هيريرا وزملاؤه في فريق أوساسونا، لباسا رياضيا من صنع الشركة الألمانية “أديداس”.

وحمى هيريرا (30 سنة) عرين فريق أوساسونا هذا الموسم 5 مرّات، من أصل 8 مواجهات في منافسات “اللّيغا”. ويشغل النادي المركز الـ 10 في لائحة الترتيب.