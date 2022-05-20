حارس الخضر أوكيدجة يعتزم البقاء مع نادي ميتز

يعتزم حارس الخضر، ألكسندر أوكيدجة البقاء مع نادي ميتز حتى في حال هبوط الفريق إلى القسم الثاني “الليغ2″، بحسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية فرنسية.

وأوضح موقع “سكور” الفرنسي أن نادي ميتز يواجه خطر رحيل العديد من اللاعبين هذا الصيف في حال نزول الفريق إلى القسم الثاني يتقدمهم اللاعب الجزائري فريد بولاية، نيكولاس دي برويفيل وديلايين.

وبالمقابل، فإن لاعب خط الوسط فينسينت باجوت وحارس المرمى ألكسندر أوكيدجة، اللذين يعتبران لاعبين مهمين في ميتز، لا يخشيان اللعب في بطولة الدرجة الثانية الموسم المقبل على حدّ توضيح نفس المصدر الذي أكد أن أوكيدجة يرغب في إكمال مشواره مع النادي حتى نهاية عقده الذي ينتهي في جوان 2023″.

وبات نادي ميتز ممنوعا من الخطأ إذا ما أراد البقاء في بطولة الرابطة الأولى الفرنسية، رغم المأمورية الصعبة التي تنتظره في حديقة الأمراء، عندما يواجه باريس سان جيرمان، ضمن الجولة الأخيرة، باعتبار أن الفوز على النادي الباريسي سيمنح له فرصة خوض لقاء السد. أما في حالة الخسارة وفوز سانت ايتيان في نانت فيعني ذلك أن ميتز يضع رسميا قدمه في القسم الثاني الفرنسي.