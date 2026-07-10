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رياضة

حارس “الخضر” ميلفين ماستيل يحصن مستقبله مع لوزان حتى 2029

ع. ع
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حارس “الخضر” ميلفين ماستيل يحصن مستقبله مع لوزان حتى 2029

أعلن الحارس الدولي الجزائري، ميلفين ماستيل، عودته رسمياً إلى صفوف فريقه نادي لوزان السويسري، مكللاً هذه العودة بتوقيع عقد طويل الأمد يمتد حتى صيف 2029،

​وتعكس هذه الاتفاقية الجديدة مدى الثقة الكبيرة التي توليها إدارة النادي السويسري للحارس الجزائري الشاب، الذي بات ركيزة أساسية لا غنى عنها في مشروع الفريق المستقبلي، وبدلاً من التفكير في العروض الخارجية التي لاحقته عقب المونديال، فضل ماستيل الاستقرار ومواصلة تطوره في بيئة يعرفها جيداً وتضمن له اللعب بانتظام في أحد الدوريات الأوروبية المتطورة. من جانبها، أكدت إدارة لوزان أن تجديد عقد ميلفين هو رسالة واضحة عن طموحات النادي، مشيرة إلى أن الحارس يمثل الحاضر والمستقبل، وأن الخبرة الدولية التي اكتسبها ستدفع بالفريق نحو الأمام في الاستحقاقات القادمة.

​ويتطلع ماستيل من خلال هذه المحطة المستقرة إلى قيادة لوزان للمنافسة على مراكز متقدمة تؤهل للبطولات الأوروبية، بالتوازي مع الحفاظ على مكانته الأساسية في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري كأحد أبرز حراس المرمى الصاعدين. وتُجمع وسائل الإعلام الرياضية على أن قرار التجديد يمثل ضربة معلم لإدارة النادي التي حصنت حارسها من أطماع الأندية الأوروبية الأخرى، وفي الوقت ذاته يمنح الحارس الجزائري الطمأنينة الكاملة والتركيز الذهني المطلوب لتقديم أفضل المستويات على المستطيل الأخضر وتطوير قدراته الفنية تحت ضغوطات المنافسة المستمرة.

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