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رياضة

حارس “الخضر” يحافظ على نظافة شباكه للمرة الخامسة تواليا

عمر سلامي
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حارس “الخضر” يحافظ على نظافة شباكه للمرة الخامسة تواليا
ح.م
أليكسندر أوكيدجة

حافظ الحارس الدولي الجزائري أليكسندر أوكيدجة على نظافة شباكه للمباراة الخامسة تواليا، بمناسبة لقاء ناديه ميتز مع نادي أنيسي.
وتمكن نادي ميتز من الفوز بثلاثية نظيفة على نادي أنيسي، في مباراة لعبت السبت، وتدخل في إطار الجولة الـ26 .

وتمكن أوكيدجة من الحفاظ على نظافة شباكه في 12 مباراة منذ بداية الموسم، ليحتل المركز الثاني في أقل معدل لتلقي الأهداف في بطولة الدرجة الثانية الفرنسية.

وساهم الأداء الجيد لأوكيدجة من اقتراب ناديه ميتز من مراكز الصعود إلى الدوري الفرنسي، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 44 نقطة

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