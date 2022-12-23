حارس الكاميرون يعتزل اللّعب الدولي بعد خلافات حادّة مع مدربه

أعلن حارس منتخب الكاميرون أندري أونانا، الجمعة، عن اعتزاله اللّعب الدّولي. مُكتفيا بِممارسة الرّياضة على مستوى الأندية.

وقال الحارس أونانا البالغ من العمر 26 سنة إن قصّته مع منتخب الكاميرون انتهت. كما نقلته على لسانه تقارير صحفية محلّية، الجمعة.

وكان أونانا قد دخل في خلافات حادّة مع الناخب الوطني الكاميروني ريغوبيرت سونغ، خلال منافسة كأس العالم التي احتضنتها قطر مُؤخّرا.

وصرّح سونغ لِوسائل الإعلام – آنذاك – بِأن الحارس أونانا غير مُنضبط، وهو سبب إبعاده عن مُقابلتَي صربيا والبرازيل بِرسم الجولتَين الثانية والثالثة من دور المجموعات.

لكن حامي عرين الإنتر الإيطالي ردّ على مدربه سونغ، وقال إن أمورا أخرى سيّئة تحدث بِبيت منتخب الكاميرون، قفز فوقها ريغوبيرت سونغ، وتحجّج بِمُشكل الانضباط.

بقي التساؤل إن كان أندري أونانا سيتراجع لاحقا عن قرار تعليق الحذاء دوليا، بِالنّظر إلى صغر سنّه. ثم أن منصب الناخب الوطني ريغوبيرت سونغ ليس “خالدا”.