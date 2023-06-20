حارس المنتخب الليبي يتعرض لاعتداء مسلح

تعرض حارس مرمى المنتخب الليبي ونادي الإتحاد، معاذ اللافي، إلى اعتداء مسلح بالعاصمة طرابلس.

ووفقا لمقطع فيديو تداولته وسائل إعلام محليّة ونشطاء، فإن سيارة اللاعب تعرضت لوابل من الرصاص، السبت الماضي.

لا حول ولا قوة الا بالله تعرض حارس فريق الاتحاد والمنتخب الوطني معاذ اللافي للرماية بالرصاص ،، نحمد الله علي سلامتك ،، وبلاش منها الكورة التي تعرض حياة اللاعبين لخطر القتل والتصفيه ، نادي الاتحاد ببيان أعلن تجميد نشاطه ،، 👇 pic.twitter.com/fc3gc5D3rJ — ⵄⵍⵢ ⵎⵃⵎⴷ🇱🇾 علي عبود (@AMAboud6) June 18, 2023

وندّد مجلس إدارة نادي الاتحاد الليبي بالاعتداء، وفي بيان له، قال إن الحارس “تعرّض للاعتداء والضرب من قبل مجهولين”، محمّلا “المسؤولية الكاملة لكافة الأجهزة الأمنية”.

وأضاف النادي في بيانه: “نعلمكم بتعليق المشاركة والنشاط داخل نادي الاتحاد لحين معرفة أسباب الفعل المشين”.