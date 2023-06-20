-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

حارس المنتخب الليبي يتعرض لاعتداء مسلح

عمر سلامي
  • 541
  • 0
حارس المنتخب الليبي يتعرض لاعتداء مسلح
أرشيف
معاذ اللافي

تعرض حارس مرمى المنتخب الليبي ونادي الإتحاد، معاذ اللافي، إلى اعتداء مسلح بالعاصمة طرابلس.

ووفقا لمقطع فيديو تداولته وسائل إعلام محليّة ونشطاء، فإن سيارة اللاعب تعرضت لوابل من الرصاص، السبت الماضي.

وندّد مجلس إدارة نادي الاتحاد الليبي بالاعتداء، وفي بيان له، قال إن الحارس “تعرّض للاعتداء والضرب من قبل مجهولين”، محمّلا “المسؤولية الكاملة لكافة الأجهزة الأمنية”.

وأضاف النادي في بيانه: “نعلمكم بتعليق المشاركة والنشاط داخل نادي الاتحاد لحين معرفة أسباب الفعل المشين”.

مقالات ذات صلة
تعاقد مانشستر سيتي مع مبابي.. غوارديولا يعلّق

تعاقد مانشستر سيتي مع مبابي.. غوارديولا يعلّق

ميسي بطل فيلم وثائقي عن الأرجنتين

ميسي بطل فيلم وثائقي عن الأرجنتين

بيان من إدارة اتحاد العاصمة حول الميركاتو الصيفي

بيان من إدارة اتحاد العاصمة حول الميركاتو الصيفي

.. إنطلاقة الخضر نحو “كان 2023”

.. إنطلاقة الخضر نحو “كان 2023”

لماذا يغادر اللاعبون الجزائريون المنتخب الوطني في صمت؟

لماذا يغادر اللاعبون الجزائريون المنتخب الوطني في صمت؟

مَن يشتري اللاعبين مِن السّوق لِأندية البطولة الوطنية؟

مَن يشتري اللاعبين مِن السّوق لِأندية البطولة الوطنية؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد