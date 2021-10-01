حارس تشيلسي سامي تلمساني يختار تمثيل المغرب بدل الجزائر

أعلن مدرب منتخب المغرب، البوسني وحيد خليلوزيتش، قائمة تضم 27 لاعبا استعدادا لخوض المباريات المؤهلة لمونديال “قطر 2022” والتي ضمت اسم حارسى مرمى تشيلسي الفرانكو جزائري سامي تلمساني.

وشهدت القائمة تواجد اسم حارس مرمى تشيلسي الشاب، سامي التلمساني، البالغ عمره 17، وذلك للمرة الأولى.

وينحدر التلمساني من أب جزائري وأم مغربية، كما يحمل الجنسية الفرنسية، وكان يحق له تمثيل الجزائر، أو المغرب، وحتى فرنسا التي لعب لفئاتها السنية الصغيرة، لكنه اختار الدفاع عن ألوان منتخب موطن والدته، المغرب.

وعرفت قائمة المنتخب المغربي غياب زميل التلمساني في نادي تشيلسي، حكيم زياش، لأسباب انضباطية، فيما تم استدعاء يوسف النصيري، لاعب إشبيلية الإسباني، رغم إصابته.

ويلعب المنتخب المغربي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر، أمام غينيا بيساو يومي 6 و9 أكتوبر، ثم يخوض المباراة المؤجلة من الجولة الثانية أمام غينيا يوم 12 من الشهر نفسه.

الحارس سامي تلمساني يوقّع لنادي تشلسي

أعلن نادي باريس الفرنسي لكرة القدم (آف سي باريس) في 13 سبتمبر 2021 عن انتقال حارسه الفرانكو جزائري سامي تلمساني إلى نادي تشيلسي الإنجليزي.

ولم يكشف النادي الفرنسي عن تفاصيل الصفقة، لكن موقع “أورنج فوتبول كلوب”، المتخصص قال إن الحارس المولود قبل 16 سنة في فرنسا لأب جزائري وأم مغربية، انتقل إلى النادي الإنجليزي مقابل 1 مليون يورو، بعد قضائه موسمين في باريس.