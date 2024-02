حارس جنوب إفريقيا يكشف سر تألقه في ركلات الترجيح

دخل حارس منتخب جنوب إفريقيا، رونوين ويليامز، تاريخ بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد تصديه لـ4 ركلات ترجيح في لقاء الرأس الأخضر، في ربع نهائي النسخة الحالية الجارية في كوت ديفوار.

وتحدث ويليامز عن سر تألقه في ركلات الترجيح: ” محلل الفيديو في المنتخب هو من ساعدني، لقد شاهدت مباريات اللاعبين وفيديوهات كثيرة قبل المباراة، فضلا عن العمل في التدريبات، الأمر الذي سمح لي بتقديم هذا الأداء، ليس من السهل مشاهدة كل هؤلاء اللاعبين الذين يلعبون في كل أنحاء العالم”.

