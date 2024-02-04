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رياضة

حارس جنوب إفريقيا يكشف سر تألقه في ركلات الترجيح

عمر سلامي
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حارس جنوب إفريقيا يكشف سر تألقه في ركلات الترجيح
ح.م
رونوين ويليامز

دخل حارس منتخب جنوب إفريقيا، رونوين ويليامز، تاريخ بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد تصديه لـ4 ركلات ترجيح في لقاء الرأس الأخضر، في ربع نهائي النسخة الحالية الجارية في كوت ديفوار.

وتحدث ويليامز عن سر تألقه في ركلات الترجيح: ” محلل الفيديو في المنتخب هو من ساعدني، لقد شاهدت مباريات اللاعبين وفيديوهات كثيرة قبل المباراة، فضلا عن العمل في التدريبات، الأمر الذي سمح لي بتقديم هذا الأداء، ليس من السهل مشاهدة كل هؤلاء اللاعبين الذين يلعبون في كل أنحاء العالم”.

وقال حارس جنوب إفريقيا إن حصوله على جائزة رجل المباراة يعود الفضل فيه لجميع زملائه: “الأهم هو الفوز في المباراة، تحصلت على هذه الجائزة بفضل جميع زملائي والطاقم الفني”.

وفاز منتخب جنوب إفريقيا على الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف واحد، بركلات الترجيح، بعد تعادل سلبي استمر 120 دقيقة، ليصعد منتخب “البافانا بافانا” إلى نصف نهائي “الكان”.

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