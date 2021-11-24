حارس سابق لمنتخب مصر: “عندنا صلاح والمنتخب الجزائري لا يخيفنا”

قال الحارس السابق للمنتخب المصري نادر السيد أن المنتخب الجزائري ورغم أنه يتواجد في أفضل حالته، فإنه لن يخيف المنتخب المصري، في حال قابله في المباراة الفاصلة.

وقال نادر السيد في اتصال مع “الشروق نيوز” : “تواجد المنتخب الجزائري في أفضل حالاته لا يعني أن هناك تخوف من المنتخب المصري، فمنتخب مصر هو بطل إفريقيا السابق، ومثل إفريقيا في المونديال الأخير”.

وأضاف الحارس السابق لمنتخب مصر: “لدينا لاعب من أفضل اللاعبين في العالم وهو محمد صلاح، لذلك ليس لدينا أي تخوف من المنتخب الجزائري”.