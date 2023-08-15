حارس ليفربول على رادار النصر السعودي 

كشفت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، أن نادي النصر مهتم للغاية بالتعاقد مع البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت أن مستوى نواف العقيدي، حارس مرمى النصر في مباراة الاتفاق، الإثنين، دفع إدارة النصر بقوة نحو التفكير في ضم أليسون.

وكان النصر استهل مشواره في الدوري السعودي بخسارة أمام الاتفاق بنتيجة 2/1 ، بعد يومين فقط من تتويجه بلقب البطولة العربية.

يذكر أن ليفربول غادره أكثر من لاعب صوب الدوري السعودي مثل فابينيو (اتحاد جدة)، جوردان هندرسون (الاتفاق)، وروبرتو فيرمينو (أهلي جدة).