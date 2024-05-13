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رياضة

حارس مرمى أواسط “الخضر” يستلم عرضا

علي بهلولي
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حارس مرمى أواسط “الخضر” يستلم عرضا
ح.م
مالك جموعي بِزيّ المنتخب الوطني الجزائري أواسط.

سيجتاز حارس مرمى المنتخب الوطني الجزائري أواسط مالك جموعي امتحانا، للانضمام إلى أحد أندية فرنسا.

وينشط الحارس جموعي (21 سنة) حاليا في نادي هيير من الدرجة الرابعة في فرنسا، وقد تلقّى دعوة الانضمام إلى فريق ديجون من القسم الثالث لِهذا البلد.

وفي أحدث تقرير لها بِهذا الشّأن، لم تكشف صحيفة “بيان بوبليك” الفرنسية عن تاريخ الامتحان، واكتفت بِالقول إن الأمر له صلة بِتعداد نادي ديجون لِموسم 2024-2025. حيث سيُغادر حارسا المرمى هذا الفريق في جويلية المقبل، أحدهما يتّجه نحو نادي ستراسبورغ الفرنسي، والآخر انقضت مدّة عقده.

وسبق للحارس مالك جموعي حضور تربّصات أواسط “الخضر”، وأيضا خوض بعض المقابلات، مثلما تُبرزه الصورتان المُدرجتان.

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