حارس مرمى السويد يُصاب ولن يُواجه الجزائر

تعرّض الحارس الدولي السويدي أندرياس ليندي لِإصابة، وسيغيب عن مواجهة الجزائر ودّيا سهرة الـ 19 من نوفمبر الحالي.

ولم يُقدّم اتحاد السويد لِكرة القدم، الجمعة، توضيحات بِشأن إصابة أندرياس ليندي. واكتفى بِذكر أنها طفيفة، لكن تمنعه من خوض مواجهتَين ودّيتَين إحداهما أمام الجزائر.

ويرتدي حامي العرين أندرياس ليندي (29 سنة) زيّ نادي غرويتر فورت من القسم الثاني الألماني. وخاض مباراة دولية وحيدة مع منتخب السويد عام 2017.

وأضاف اتحاد الكرة السويدي يقول إن الناخب الوطني يانه أندرسون استنجد بِالحارس ليوبولد فالستدت.

وينشط ليوبولد فالستدت (23 سنة/ الصورة الأولى المُدرجة أدناه) في نادي أودس النرويجي، ولعب لِمنتخب السويد صنف أقلّ من 19 سنة، لكنه لم يُمثّل ألوان فريق الأكابر.

وفي منتخب السويد، يشغل روبن أولسن (32 سنة/ الصورة الثانية والأخيرة المُدرجة أدناه) منصب حارس المرمى الأساسي. خاض 62 مباراة دولية، ويرتدي حاليا زيّ نادي أستون فيلا الإنجليزي. وقد جلبه الناخب الوطني يانه أندرسون لِودّيتَي المكسيك والجزائر.

وقبل هذا القرار، كان يانه أندرسون قد كشف عن إصابة 12 لاعبا، لم يستطع جلبهم للمحطّة الإعدادية الخاصّة بِشهر نوفمبر الحالي.

بِالفيديو: ملعب مالمو

احتضن ملعب “إيليدا ستاديوم” بِمدينة مالمو السويدية مباراة رسمية، بعد ظهيرة الأحد الماضي.

وجمعت المقابلة بين فريق مالمو وضيفه نادي ديغرفورس، وانتهت بِنتيجة التعادل (2-2)، في إطار الجولة الثلاثين والأخيرة من عمر البطولة السويدية. المنافسة التي انطلقت في أفريل الماضي، بِسبب قساوة فصل الشتاء في هذا البلد الاسكندنافي.

وبلا شكّ، كانت هذه المباراة اللّقاء الأخير بِملعب “إيليدا ستاديوم”، الذي سيحتضن أطوار المواجهة الودّية بين المنتخب الوطني الجزائري ومُضيّفه السويدي، سهرة الـ 19 من نوفمبر الحالي.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أدناه لقطات من مباراة فريق مالمو وضيفه نادي ديغرفورس، وأيضا وضعية أرضية الميدان المعشوشبة طبيعيا، والمنشأة الرّياضية بِصفة عامّة.