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رياضة

حارس مرمى ريال مدريد يتعرض لإصابة خطيرة

عمر سلامي
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حارس مرمى ريال مدريد يتعرض لإصابة خطيرة
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الحارس كورتوا

خضع حارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا صبيحة الأربعاء، لعملية جراحية ناجحة، على مستوى الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليمنى، وذلك تحت إشراف الخدمات الطبية في النادي.

وحسب بيان لريال مدريد، فإن كورتوا سيبدأ برنامجه التأهيلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعرض الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، لإصابة خطيرة أخرى في الركبة، بينما كان على وشك العودة من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

وقال ريال مدريد في بيان له، إن كورتوا أصيب بتمزق في الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى، خلال تدريبات يوم الثلاثاء.

وعاد كورتوا مؤخرا إلى التدريبات بعد تعافيه من الجراحة قبل أن يتعرض لانتكاسة جديدة اليوم.

ولم يلعب الحارس البلجيكي منذ تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى في أوت الماضي.

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